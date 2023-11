Calcio, Prima Categoria A. Gol, risse ed errori, Vadino - Millesimo termina 2-2

VADINO - MILLESIMO 2-2 (31' Licata rig, 64' Hamati - 19' Metalla, 83' Villar)

59' finisce qua! 2-2 all'Annibale Riva!

58' ammonito Di Mattia, siamo al 103'...

54' Ancora un riflesso incredibile di Scola su Rovere, la panchina del Millesimo era già in campo per esultare!

50' Masini segnala dieci minuti di recupero, complesso capire quando siano iniziati

48' si riparte. Difficile capire cosa sia effettivamente successo e quali cambi siano stati effettuati. Nel Vadino entra Milazzo per Carballo

47' alla spicciolata i giocatori rientrano sul terreno del Riva. Situazione grottesca

45' PARAPIGLIA TOTALE! ESPULSI HAMATI E ICARDO. PARTE UNA RISSA NEL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI, CAMPO SVUOTATO

41' nel Vadino escono Setti e Licata, in campo Zemma e Savona

37' IL PAREGGIO DEL MILLESIMO! PUNIZIONE DI VILLAR DEVIATA DALLA BARRIERA! SPIAZZATO SCOLA!

34' giallo a Scola per perdita di tempo

28' doppio cambio Millesimo, fuori Bove e Siri per Rovere e Icardo

25' Hamati scappa a Vittori giallo ben speso dall'ex centrocampista del Savona

22' Campagna per Masha, cambio sulla fascia mancina del Vadino

19' VADINO IN VANTAGGIO! TEMPISMO PERFETTO PER HAMATI SUL SECONDO PALO, BRUCIATO CASTIGLIA! INGAUNI AVANTI!

18' cambio Millesimo, fuori Morielli, in campoi Quinenoz

17' bella girata di Siri, palla un paio di metri alla sinistra di Castiglia

15' dieci minuti senza azioni gol ma con tanta corsa in campo

5' Giunta richiama Vanzini, infortunato, al suo posto Gattuso

5' ammonito Morielli

3' break di Setti che si accentra, sgambettato ai 20 metri, punizione battuta a sorpresa fuori dallo specchio di Castiglia

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

52' doppio miracolo di Scola, strepitoso soprattutto il secondo intervento a smanacciare sul palo. Dall'altra parte contusione per l'arbitro Masini, che involontariamente accomoda la palla a Castiglia. Termina un primo tempo a dir poco convulso

46' vicino al sorpasso il Vadino, smanaccia Castiglia sui piedi di Hamati, il numer 7 arancionero vede però la conclusione ribattuta

45' saranno sei i minuti di recupero

43' forza Villar dalla distanza, palla colpita male, si riparte con il rinvio di Scola

38' Vanzini rischia il secondo giallo, intervento non cattivo ma in ritardo, proteste accese del Millesimo

31' PERFETTO LICATA SOTTO L'INCROCIO! INTUISCE CASTIGLIA MA NON PUO' NULLA! 1-1!

31' tocco di mano in area di rigore rilevato da Masini! RIGORE PER IL VADINO!

30' ancora il mancino di Bertozzi, sempre ribattuto

28' Setti steso sul vertice destro dell'area di rigore, punizione Vadino

24' tackle di Vanzini, ammonito

23' espulso l'assistente di parte ingauno, gioco interrotto da tre minuti

19' METALLA! MILLESIMO IN VANTAGGIO! Tocco sotto misura e palla in rete. Protesta tutto il Vadino per la fuoriuscita del pallone oltre la linea laterale. Gli ingauni protestano a ragione, ma Masini convalida

18' tiro cross di Hamati, palla direttamente tra le braccia di Castiglia

12' Vittori a terra, giallo per Licata. Clima subito caldo al Riva

11' tocco e mancino di Bertozzi, murato

10' gioco pericoloso di Ndiaye su Hamati, punizione di seconda dal limite per il Vadino

6' portieri inoperosi in questi primi minuti, ma i tirmi come da attesem sono subito pressanti

3' avvio di personalità del Millesimo, subito un paio di cross pericolosi dalle parti di Scola.

1' si parte!

VADINO: Scola, Sorace, Masha, Licata, Prudente, Bianco, Hamati, Vanzini, Carballo, Bertozzi, Setti.

A disposizione: Pulerà, Balbo, Valentino, Campagna, Zamma, Gattuso, Milazzo, Savona, Gaino.

Allenatore: Giunta

MILLESIMO: Castiglia, Bove, Seccafen, Vittori, Di Mattia, Ndiaye, Morielli, Siri, Delfino, Villar, Metalla

A disposizione: Rabellino, Bertuzzo, Quinonez, Icardo, Rovere, Salvatico, Brusco, Negro, Ferri.

Allenatore: Macchia

Arbitro: Masini di Genova