Calcio. Città di Savona, colpaccio in rimonta e primato in classifica: Spotornese ko 3-2 dopo mezz'ora di blackout all'impianto d'illuminazione

SPOTORNESE - CITTA' DI SAVONA 2-3 (42' Greco, 57' Cosentino - 21' Romano, 75' Rizzo rig., 86' Romano)

FINISCE QUI! IL CITTA DI SAVONA ESPUGNA IL "RUFFINENGO" BATTENDO IN RIMONTA 3-2 LA SPOTORNESE! Biancoblu in testa alla classifica insieme al Multedo, la squadra di Dorigo rimane ancora immischiata nelle zone basse della classifica

95' rovesciata volante di Caroniti su cross di Colombino, pallone alle stelle

94' Doci si incarica della battuta, ma c'è la ribattuta della barriera della Spotornese

94' Beani a sinistra salta un avversario prima di subire da Zhuzhi fallo da ammonizione, punizione per il Città di Savona dal limite

93' Filippi rischia grosso rinviando addosso a Doci, il rimpallo favorisce però il numero uno di casa che riesce e rimediare

92' Beani di potenza dalla distanza, respinge un giocatore biancazzurro

90' ultimi assalti dei padroni di casa, intanto l'arbitro segnala in questo istante che si giocherà ancora per cinque minuti

86' ANCORA ROMANO! LA RIBALTA IL CITTA' DI SAVONA! Da Pondaco a Diroccia sulla fascia destra, pallone in mezzo rasoterra raccolto sul secondo palo dall'ex Albissole che con il piattone sinistro appoggia in fondo al sacco con Filippi ormai fuori causa. 2-3, partita incredibile al "Ruffinengo"



84' lo stesso Rapetti gira di testa la punizione calciata da Pondaco con traiettoria ad uscire, sfera alta

83' Rapetti di forza, prende fallo e ammonizione di Cosentino l'attaccante biancoblu, altro piazzato interessante

81' Greco recupera palla su Pondaco ma sbaglia il successivo appoggio a sinistra per il compagno: frenesia, stanchezza e qualche errore di troppo all'alba di questo rush finale

79' serpentina di Zhuzhi in mezzo a quattro avversari, palla in area per Caroniti che in diagonale non sorprende Bova

76' girandola di cambi da una parte all'altra, ma dalla postazione in tribuna centrale non riusciamo ad individuare ogni movimento in panchina

75' E C'E' IL 2-2 BIANCOBLU! Non sbaglia dagli undici metri Rizzo, nuova parità al "Ruffinengo"

74' RIGORE PER IL CITTA' DI SAVONA! Rosso indica il dischetto dopo uno sgambetto in area su Pondaco

70' altra micidiale ripartenza di Colombino, Esposito non tiene il passo e il numero nove di casa si decentra nuovamente calciando d'esterno sul fondo

68' velenosa punizione calciata da Rizzo, c'è la deviazione di Filippi in calcio d'angolo

65' ennesimo corner della gara a favore dei biancoblu, ma dalla mischia in area esce ancora vincente la difesa spotornese

63' il neo entrato Doci sciupa una buona occasione venendo chiuso dalla difesa di casa, partita che si è accesa ancor di più dopo il blackout

61' Colombino in ripartenza viene frenato da Fancellu, partita che si è complicata notevolmente in casa Savona

57' 2-1 SPOTORNESE! RIPARTENZA COL BOTTO! Punizione battuta da Barranca dal vertice dell'area, spizzata aerea dell'ex Vadese Suetta e deviazione decisiva di Cosentino che non lascia scampo a Bova, colpita a freddo la squadra biancoblu



56' si riparte dal minuto cinquantasei dopo una mezz'oretta scarsa di interruzione

Siamo a venti minuti di pausa forzata, ma si stanno pian piano riaccedendo i riflettori del "Ruffinengo"

Petardi e fuochi d'artificio dal settore biancazzurro, uno vicino alla tribuna che ha generato qualche attimo di apprensione

Sul cronometro scocca adesso il minuto settanta, ma ricordiamo che al "Ruffinengo" il gioco è sospeso dal 55° per un black out all'impianto di illuminazione

Non si gioca ormai da dieci minuti, in campo si continua a correre per non raffreddarsi in una serata in cui la temperatura non è delle più miti

Ancora tutto buio, i giocatori attendono la riaccensione delle luci per poter riprendere

55' black out al "Ruffinengo"! Gioco momentaneamente sospeso

53' ha un altro passo Colombino quando si lancia in velocità, il numero nove biancazzurro si allarga però troppo rispetto allo specchio e il suo tiro viene facilmente controllato da Bova

52' hanno qualcosa da dirsi Rizzo e Intili, intervengono i compagni ad allontanare i due

51' il direttore di gara ravvisa un tocco di mano di Suetta, punizione per il Città di Savona da cui scaturisce un altro tiro dalla bandierina

47' chiusura di testa di Matarozzo che anticipa Colombino al limite dell'area piccola

Con gli stessi ventidue del primo tempo riprende la gara!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo dopo due minuti di recupero, a Romano risponde Greco: termina 1-1 il primo tempo di Spotornese-Città di Savona

45' scocca il quarantacinquesimo, padroni di casa rinvigoriti dalla rete trovata al culmine di una fase del match a loro favorevole

42' IL PAREGGIO DELLA SPOTORNESE! Azione prolungata dei biancazzurri, Colombino manca il pallone che arriva poi a Greco al limite dell'area, destro secco e deviazione di un difensore biancoblu che mette fuori causa Bova, parità ristabilita al "Ruffinengo"

40' ci prova anche Intili, sinistro che rimbalza davanti all'estremo difensore biancoblu che controlla in due tempi

39' Caroniti converge da sinistra e calcia con il destro, rasoterra con poca potenza allontanato da Apicella prima dell'intervento di Bova

36' ci prova Colombino da posizione molto defilata, sfera che termina abbondantemente a lato

35' Intili in profondità a cercare Caroniti, pallone troppo lungo che termina oltre la linea di fondo. Fatica a reagire la Spotornese dopo il gol subito al 21'

30' ancora Romano, l'ex Albissola vince il duello con Basso e scalda i guantoni di Filippi, angolo per i biancoblu

26' altra chance per il Città di Savona: grande finta di Romano che lascia sul posto Basso, pallone per Rizzo che trova a sua volta Rapetti all'altezza del dischetto, destro di prima su cui è bravo Filippi, decisivo con un ottimo intervento di piede

24' Rapetti va giù al limite, l'arbitro lascia proseguire tra le proteste degli striscioni

21' ROMANO! AVANTI IL CITTA' DI SAVONA! Bella trama palla a terra dei biancoblu, Esposito appoggia al numero sette che si coordina col destro pescando l'angolino basso, nulla da fare per Filippi. 0-1 al "Ruffinengo"



17' Fancellu in area a cercare Rapetti, controllo con un braccio che non sfugge a Rosso di Albenga, punizione per i padroni di casa

16' ringhia su ogni pallone Buttu, grande pressing del giovane centrocampista biancoblu che sta aggredendo con costanza il portatore di palla avversario

15' che occasione per la Spotornese: accelerazione micidiale di Colombino che lascia sul posto due avversari, pallone arretrato per Intili che, a porta sguarnita, incespica sulla sfera favorendo l'intervento risolutivo di Apicella nei pressi della linea

13' altro giro dalla bandierina, battuta di Fabbretti e Bova con i pugni, subendo anche fallo, allontana la minaccia

12' Colombino di petto fa da sponda a Caroniti, Fancellu chiude in angolo

10' si affaccia in avanti anche la squadra di Dorigo, traversone di Intili direttamente tra le braccia di Bova

9' Ferrara lavora palla al limite e apre ancora per Esposito, sinistro da fuori ribattuto

3' subito una bella discesa a sinistra di Esposito, cross in mezzo a cercare Rapetti anticipato sul più bello

1' si parte! Spotornese in completo arancio fluo, colori tradizionali biancoblu per il Città di Savona. Striscione di protesta dei "Drunkerz" in tema stadio: "Il Siccardi dov'è?"

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SPOTORNESE: Filippi, Basso, Barranca, Greco, Cosentino, Suetta, Zhuzhi, Fabbretti, Colombino, Intili, Caroniti

A disposizione : Ottonello A., Peuto, Ottonello L., Mordeglia, Chessa, Penna, Orcino

Allenatore : Dorigo

CITTA' DI SAVONA: Bova, Fancellu, Esposito, Pondaco, Apicella, Matarozzo, Romano, Rizzo, Rapetti, Ferrara, Buttu

A disposizione : Beviacqua, Diroccia, Incorvaia, Brazzino, Kuci, Marrapodi, Caredda, Doci, Beani

Allenatore : Caredda (Frumento assente)

Arbitro: Rosso di Albenga