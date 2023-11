Calcio. Promozione. Festa del gol al Merlo, il Pontelungo riprende il Ceriale nel recupero: è 2-2

CERIALE - PONTELUNGO 2-2 (56' Burdisso, 85' Piu - 40' Badoino, 95' Calandrino)

95' CALANDRINO! IL PAREGGIO DEL PONTELUNGO SU CALCIO D'ANGOLO! ERA SALITO ANCHE BREEUWER!

93' Matteo Favara calcia dalla distanza in maniera troppo forzata, poco lucida la punta in questo frangente

90' saranno cinque i minuti di recupero

88' ultimo cambio Pontelungo, Musciatti per Vignola

85' CERIALE IN VANTAGGIO! AZIONE AVVOLGENTE RIFINITA DA SACCO PER PIU CHE SUL SECONDO PALO NON LASCIA SCAMPO A BREEUWER! RADDOPPIO BIANCOBLU!

84' mezzo collo di Condorelli dai 18 metri, corpo all'indietro, pallone inevitabilmente alto

83' batte lo stesso Vignola, sfera sopra la traversa di tre metri

82' Corciulo stende al limite Vignola, punizione dai 25 metri

81' Giacomo Badoino entra in campo per Delfino, più densità per il centrocampo granata

79' Gibilaro - Ballone, nuovo cambio Ceriale

78' rischia Piu che calcia a gioco fermo, poteva scattare il secondo giallo

74' Sacco per Beluffi, cambia anche Brignoli

74' bello scambio al limite dell'area del Pontelungo che porta Piu al destro, ancora una grandissimo intervento di Breeuwer in allungo

70' doppio cambio per il Pontelungo, Zanardini rinforza gli ormeggi con Calandrino, esce Sfinjari. Dentro anche Matteo Favara per Marquez

69' fuori Guardone nel Pontelungo, entra Nardi

68' incrocia di destro Beluffi, risponde presente Breeuwer

65' intervento da dietro di Piu su Manuel Marquez, ammonizione sacrosanta

62' cambia Brignoli, c'è Condorelli per Agate

59' cambia la partita. Favara viene ammonito, subito dopo rivolge uno scappellotto all'avversario sotto lo sguardo dell'arbitro. Un gesto non particolarmente violento, ma comunque punibile. Il centrale viene espulso

57' replica subito Badoino in girata, ottimo Luppi. Partita bellissima al Merlo, c'è sempre la sensazione che possa succedere qualcosa su entrambi i fronti

56' BURDISSO! IL PAREGGIO DEL CERIALE! L'ATTACCANTE HA TROVATO LA DEVIAZIONE VINCENTE CHE SPIAZZA BREEUWER. POCHI ISTANTI PRIMA IL PORTIERE SI ERA SUPERATO SU CORCIULO

9' Sfinjari per Delfino che crossa subito per il centravanti granata, una deviazione fa perdere il tempo della conclusione alla punta di Zanardini

7' ammonito Alizeri

6' risponde Piu sottomisura, riflesso di Breeuwer

5' occasionissima per Manuel Marquez che calcia dritto per dritto a pochi passi da Luppi, paratone del portiere, ma l'attaccante argentino aveva tutto il tempo di piazzarla

3' converge Piu da sinistra per calciare di destro, conclusione nelle corde dell'attaccante, questa volta però senza la dovuta precisione

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

47' sull'uscita di Breeuwer si chiude il primo tempo, squadre nello spogliatoio

46' già Beluffi sul lato corto dell'area di rigore, i padroni di casa chiudono in attacco il primo tempo in cerca del pareggio

45' saranno due i minuti di recupero

45' inserimento di Sardo da destra a trovare Agate, il Ceriale guadagna un calcio d'angolo

42' giallo per Sfinjari

40' BADOINO! PONTELUNGO IN VANTAGGIO! ANCORA UNA VOLTA LA DIFESA DEL CERIALE SI E' FATTA ANTICIPARE, AL TERZO TENTATIVO I GRANATA NON HANNO FALLITO

36' un paio di fuorigioco fischiati al Ceriale, la squadra di Brignoli gioca molto sul filo della linea

34' Pontelungo di nuovo pericoloso da corner, stavolta è Badoino ad anticipare Farinazzo

29' Piu scivola via ad Alizeri assist per Agate al limite, ma l'ex Legino non trova il tempo per il tiro

25' 4-3-3 per il Ceriale con Farinazzo schierato in mediana, 4-2-3-1 per il Pontelungo con Delfino, Marquez e Guardone dietro a Sfinjari

24' Alizeri si divora il vantaggio, salta indisturbato a pochi passi da Luppi non trovando però la giusta misura. Furioso Brignoli oer l'assenza di marcature

23' tiro al volo per Badoino, sfera deviata che impegna in corner Luppi

20' gara divertente al Merlo, entrambe le squadre di affrontano a viso aperto, puntando sui propri punti di forza

19' uscita chirurgica di Breeuwer su Beluffi, tempismo perfetto in scivolata per il portiere granata

11' si vede Sfinjari con il solito spunto da sinistra, destro debole bloccato da Luppi

10' Roascio a contrasto con Beluffi in area, spallata regolare per il centrale granata

6' poco da segnalare in questo avvio, fasi di studio per entrambe le squadre

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CERIALE: Luppi, Sardo, Osinaga, Ballone, Corciulo, Genduso, Agate, Farinazzo, Burdisso, Piu, Beluffi

A disposizione: A. Vinci, Prudente, S. Vinci, Piotto, Gibilaro, Cenisio, Condorelli, Secco, Sacco.

Allenatore: Brignoli

PONTELUNGO: Breeuwer, Alizeri, Schiano, D. Favara, Roascio, Vignola, Delfino, Badoino, Marquez, Sfinjari, Guardone.

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Badoino, Calandrino, Musciatti, Caputo, Nardi, Gibertini, M. Favara

Allenatore: Zanardini