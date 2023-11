Calcio, San Francesco Loano. La doppietta di Totaro non basta, rossoblu ripresi dal San Cipriano nel recupero

Non sono bastate le reti di Totaro alla San Francesco Loano per proseguire la propria serie di vittorie. Il pareggio con il San Cirpirano non è di per sè un risultato da disprezzare (viste anche un paio di assenze di peso=, ma resta il rimpianto ai rossoblu per non aver sfruttato il doppio vantaggio maturato tra il primo minuto e il quaratasettesimo.

Il San Cipriano ha avuto la forza di riaparire i conti con Spatari, sbagliando anche un calcio di rigore con Olanda, ben respinto da Gallo, per poi riagguantare i rossoblu con la rete di Russo al 93' nonostante l'inferiorità numerica.

La squadra di Cattardico resta saldamente capolista, con quattro punti di vantaggio sulla Sestrese e il match con il Celle Varazze all'orizzonte.

SAN CIPRIANO - LOANESI SAN FRANCESCO 2-2

Marcatori: 1’ Totaro, 47’ Totaro (Rig.), 50’ Spatari M., 93’ Russo.

San Cipriano: Ventura, Villa, Bruzzese, Spatari M., Patini, Montecucco P., Castro, Olanda, Traverso, Lipani, Russo.

A disp.: Rosasco, Corelli, Zuffanti, Vicini, Marra Bondelli, Boulakchour, Spatari C.

Allenatore: Pandiscia

San Francesco Loano: Gallo, Giglio, Calcagno, Taku, Balla, Basso, Totaro, Buonocore, Halaj, Auteri A., Bonifazio.

A disposizione: Barelli, Rizzonato, Razzaio, Staltari, Daprile, Rocca, Barone, Ciravegna.

Allenatoreù, Cattardico