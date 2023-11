Scopri gli esercizi di pallavolo più divertenti in video!

Non è sempre facile per un allenatore di pallavolo creare un allenamento divertente su carta. A volte manca l'ispirazione o semplicemente il tempo per pensare a un allenamento. Se sei o sei stato un allenatore, probabilmente riconosci questa situazione. Ma sapevi che creare un allenamento divertente può essere organizzato in un attimo? Gli strumenti di VolleyballXL ti aiutano in questo.

Ispirazione per i tuoi esercizi

Con oltre 500 esercizi completi di pallavolo in video, per tutti i livelli, hai una grande fonte di ispirazione da cui attingere. Filtra per il livello desiderato, numero di giocatori, tipo di esercizio, scegli una tecnica che vuoi allenare o definisci gli elementi tattici che vuoi allenare. Oltre agli esercizi in palestra, VolleyballXL offre anche esercizi di beach volley e workout. Tutti gli esercizi sono accompagnati da un video.

Guarda subito gli esercizi qui

Clicca la tua allenamento insieme

Hai trovato un esercizio divertente? Crea il tuo allenamento e aggiungilo. Dividi il tuo allenamento in riscaldamento, parte principale e conclusione. Non potrebbe essere più semplice. Con questo puoi anche impostare gli allenamenti in anticipo e quindi fare una pianificazione.

Generatore di allenamenti: lascia che VolleyballXL crei il tuo allenamento

Non hai davvero tempo per creare un allenamento o vuoi ottenere nuove prospettive? Prova il generatore di allenamenti. Seleziona il tuo livello, numero di giocatori, scegli quali abilità vuoi allenare e genera! Il sistema genera in pochi secondi l'allenamento che soddisfa le tue esigenze.

Allenamenti di VolleyballXL

Può essere ancora più semplice. Prendi uno dei nostri allenamenti pronti che abbiamo preparato per te. Troverai allenamenti pronti all'uso su VolleyballXL che puoi utilizzare direttamente per la tua squadra.

Hai bisogno di aiuto per creare il tuo allenamento di pallavolo? Dai un'occhiata al sito web di VolleyballXL. C'è un sito italiano (www.volleyballxl.it) con una selezione di esercizi. L'intera offerta è disponibile su volleyballxl.com