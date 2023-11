Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tanti provvedimenti pesanti. Dopo Vadino - Millesimo sette giornate ad Hamati e cinque a Icardo

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00 VADINO FOOTBALL CLUB

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali, dal 20' del I t, fino alla fine della gara, rivolgevano al ddg espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose, minacciose e lesive del suo prestigio; al 45' del II t, dopo il gesto provocatorio di un calciatore avversario, si attaccavano alle grate della recinzione insultando il ddg e la squadra ospite, rivolgendo espressioni minacciose ed ingiuriose al ddg, tanto da indurlo a richiedere l'intervento della forza pubblica per il tramite di un tesserato della società avversaria, in quanto i dirigenti della società non si mostravano collaborativi. All'arrivo dei carabinieri la situazione si calmava (sanzione aggravata per la mancata collaborazione da parte della società)

Euro 150,00 BORGO INCROCIATI Per omessa vigilanza sull'ingresso degli aventi diritti in zona riservata, tanto che, a fine gara, un proprio tesserato, pur non essendo in distinta, entrava all'interno della zona degli spogliatoi e in campo proferendo insulti e minacce nei confronti del ddg, mentre questi usciva dal tdg, attardandosi ulteriormente in tali atteggiamenti

Euro 150,00 SPOTORNESE CALCIO Per il comportamento dei propri sostenitori i quali, prima del calcio di inizio, sparavano fuochi d'artificio a pochi passi dalle tribune e dalle persone; alla ripresa dalla sospensione per il blackout elettrico, ne sparavano altri, che finivano sugli spettatori a fianco, creando scompiglio e malumori per qualche minuto tra le due tifoserie, senza nessuna conseguenza lesiva per alcuno spettatore. Negli ultimi minuti di gioco, infine, a seguito di contestate decisioni arbitrali, tiravano due lattine di birra mezze vuote, nella direzione del ddg, senza che alcuno venisse colpito.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/ 2/2024

FEROLETO ANDREA (VADINO FOOTBALL CLUB)

Rivolgeva al ddg un'espressione blasfema, accompagnata da altre due ingiuriose (Art. 36 novellato CGS - sanzione aggravata per il ruolo ricoperto)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/ 1/2024

ORIGO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

A fine gara, pur non essendo in distinta, entrava all'interno della zona degli spogliatoi e in campo proferendo insulti e minacce nei confronti del ddg, mentre questi usciva dal tdg, attardandosi ulteriormente in tali atteggiamenti

GUARINO MANSUETO (VADINO FOOTBALL CLUB)

Dopo la convalida di una rete agli avversari, protestava nei confronti del ddg per non aver condiviso la sua segnalazione, entrando sul t.d.g. e rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa (Art. 36 novellato CGS)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/12/2023

FERRERO DIEGO (BOLZANETESE VIRTUS)

Al termine della gara, andava fronte contro fronte con un calciatore della squadra avversario, scambiandosi minacce i insulti.

AMMONIZIONE (I INFR)

ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)

TARSIMURI GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GIOVANNELLI ROBERTO (MAROLACQUASANTA)

STORACE ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

BOTTARO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

Proferiva insulti all'indirizzo del ddg, mentre egli usciva per rientrare negli spogliatoi (Art 36 novellato CGS)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

Dopo aver ricevuto un'ammonizione, continuava a protestare battendo le mani e rivolgendo un'espressione gravemente irriguardosa al ddg; dopo la notifica del provvedimento disciplinare, si allontanava dal tdg, continuando a battere le mani per irridere il ddg (Art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE

BIANCO GIANLUIGI (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LUNGHI VALTER (BRUGNATO 1955)

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANGIATORDI GIUSEPPE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

HAMATI ARTUR (VADINO FOOTBALL CLUB)

Dopo aver commesso un fallo, tirava un calcio di lieve entità al fianco di un avversario, che si trova già a terra per il fallo iniziale subito. Dopo essere stato espulso, rientrava sul tdg per rivolgere al ddg espressioni minacciose e urlargli un'espressione ingiuriosa con altre minacciose. A fine gara chiedeva scusa all'avversario, ma non al ddg (Art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ICARDO GABRIELE (MILLESIMO CALCIO)

Dopo aver subito un fallo di violenza consumata da parte di un avversario, si rialzava in piedi e lo prendeva per il collo, gettandolo a terra con una spinta di lieve entità, senza conseguenze lesive. Uscendo dal tdg, provocava la tifoseria avversaria compiendo un gesto osceno portando le mani ai genitali.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FURNO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

A gioco fermo, colpiva con una manata al volto un avversario, senza causare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LO CICERO LORENZO (BORGO INCROCIATI)

RINALDI FABIO (OLD BOYS RENSEN)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

Al termine della gara, provava a colpire in maniera violenta con un calcio alla schiena un avversario, senza però riuscire nell'intento; dopo di ciò lo inseguiva e lo colpiva con una manata al volto, senza causare conseguenze lesive; doveva essere portato via da compagni di squadra e dirigenti. Dopo circa un minuto, si liberava dai compagni che lo trattenevano e si dirigeva correndo verso un avversario, minacciandolo e tentando di colpirlo; ed, ancora una volta, dovevano intervenire compagni di squadra per evitare che colpisse l'avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PELOSI JOSEPH (CA DE RISSI SG)

Al termine della gara, andava fronte contro fronte con un calciatore della squadra avversario, scambiandosi minacce i insulti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

AIT LABYAD MADYAN (LIDO SQUARE F.B.C.)

TOBIA MATTEO (MULTEDO LEVANTE 1930)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

GUELFI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

SCANNAPIECO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

RIZZO ALESSANDRO (CITTA DI SAVONA)

SPALLETTA MARIO (F.C.LAVAGNA 2.0)

MORELLI GIOVANNI (MULTEDO LEVANTE 1930)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

SUETTA DANIELE (SPOTORNESE CALCIO)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

CARRUS ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

IARDELLA LUCA (BORGORATTI)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)

CIDALE LEONARDO (BRUGNATO 1955)

PAGANO JACOPO (CELLA 1956)

CAVALLINO ANDREA (LIDO SQUARE F.B.C.)

MORENI ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

BARDI ALESSIO (MASONE)

METALLA ELVIS (MILLESIMO CALCIO)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

MUKAJ BREJDI (MULTEDO LEVANTE 1930)

ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

SESTA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

COZZI ROBERTO (ALBISSOLE 1909)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

PASQUINO SIMONE (ALBISSOLE 1909)

PIOMBO ALESSIO (ALBISSOLE 1909)

MELONE DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

VIGANO LORENZO (BORGIO VEREZZI)

ùCANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

PUGGIONI ANDREA (BORGO INCROCIATI)

CELLERINO ANDREA (BORGORATTI)

DI MARTINO ANDREA (BRUGNATO 1955)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

CELANO RICCARDO (CELLA 1956)

TRAVAGLINI LUCA (CELLA 1956)

BEANI LORENZO (CITTA DI SAVONA)

RAPETTI MARCO (CITTA DI SAVONA)

SAMBUCETI PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

SANGUINETI ANDREA (F.C.LAVAGNA 2.0)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GALENO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

PIASTRA MATTIA (MAROLACQUASANTA)

DI MATTIA ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

COGOZZO ALESSANDRO (PANCHINA)

TURCATO LORENZO (PANCHINA)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

CARTOSIO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

DI CRISTO PIETRO (ROSSIGLIONESE)

IOFRIDA LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

POGGIOLI SAMUELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ROSATI LUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ALVARADO RIVERA G. (SORI) SANGUINETI

SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CARONITI FILIPPO (SPOTORNESE CALCIO)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

SETTI DAVIDE (VADINO FOOTBALL CLUB)

VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CONCAS FABIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

DIENE PAPA DEMBA THIA (BARGAGLI SAN SIRO)

OTTONELLO MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

LUFRANO GIANLUCA (BRUGNATO 1955)

PIERI MARK (BRUGNATO 1955)

SANNINO ALESSIO (CELLA 1956)

ABBADUTO MICHAEL (CORNIGLIANESE 1919)

GRILLO MATTIA (CORNIGLIANESE 1919)

BARAZZETTA GIULIO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BELLANTONE FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

LUTERO GIACOMO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DIANTI LUCA (LIDO SQUARE F.B.C.)

MACCIO LORENZO (MASONE)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)

ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)

CALLIEROTTI LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

FINOTTI GABRIELE (PRIARUGGIA G.MORA)

CORSINI THOMAS (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CINARDO SIMONE (SORI)

BERTULESSI ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

BODRATO EUGENIO (SUPERBA CALCIO 2017)

SOMMARIVA ALESSIO (SUPERBA CALCIO 2017)

CARBALLO EZEQUIEL D. (VADINO FOOTBALL CLUB)

SCOLA NICOLO (VADINO FOOTBALL CLUB)

COTORNIO EMANUELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

FRISCIONE DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GARE DEL 19/11/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 1/2024

MARSIO STEFANO (ALTARESE)

Dopo essere stato espulso, nel corso del secondo tempo, nel momento della segnatura delle rete da parte degli avversari, entrava sul tdg con toni minacciosi, tentando di aggredire il ddg, venendo, poi, portato fuori dal tdg medesimo per poter riprendere la gara. Al termine della stessa, negli spogliatoi, sempre con toni minacciosi, tentava nuovamente di aggredire il ddg

AMMONIZIONE (III INFR)

MARSIO STEFANO (ALTARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOLOGNA GLAUCO (CEPARANA CALCIO)

SEMERIA PAOLO (GOLFO DIANESE 1923)

PICCOLO MARCO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

ALLENATORI AMMONIZIONE (III INFR)

TRIVELLONI PAOLO (BOLANESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIORGINI GIAN LUCA (IRON FOX AMEGLIESE)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ROSSI CRISTIAN (VEZZANO 2005)

In seguito alla supposta mancata assegnazione di una punizione a favore, rivolgeva, per due volte, al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (Art. 36 novellato CGS) SALKU MATTEO (VEZZANO 2005) In seguito alla supposta mancata assegnazione di una punizione a favore, rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (Art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

In reazione, colpiva un avversario con un violento schiaffo al volto, senza conseguenze lesive

LUCCETTI MANUEL (IRON FOX AMEGLIESE)

Con la palla non in gioco, si alzava dalla sua panchina e colpiva con un violento calcio lo stinco di un calciatore titolare avversario, senza conseguente lesive.

PARDI ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE) Durante un contrasto di gioco, mordeva un avversario all'addome, senza conseguenze lesive

SIVORI LORENZO (RIESE)

Rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa, scusandosi, poi, a fine gara (Art 36 novellato CGS - sanzione attenuata per il comportamento tenuto a fine gara)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCIUTI FILIPPO (CEPARANA CALCIO)

PUCCI ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)

PAVONE ALESSIO (OLIMPIC 1971)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

PELLEGRINO DONATO (RIESE)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

SCALAMERA RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

A fine gara, dalla panchina, entrava con altri calciatori sul tdg e tirava una lieve gomitata ad un avversario, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

MURTAS SIMONE (OLIMPIC 1971)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI DONATO CIRO (ARGENTINA ARMA)

GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)

MOLLO GIANFELICE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MONTICONE ANDREA (CALVARESE 1923)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

VIGOGNA PAOLO (OLIMPIC 1971)

NACCARATO GABRIELE (PLODIO 1997)

CAMPAGNANI ALESSIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

DALDI CLAUDIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAGLIANO ANDREA (ALTARESE)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

BELLOTTI SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

ETNA PIETRO (ARCOLA GARIBALDINA)

BRIZIO GIORGIO (ARGENTINA ARMA)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)

ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)

DIOUF DANE (CASTELNOVESE)

SARTI SIMONE (CEPARANA CALCIO)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

ROSSI MANUEL (COGORNESE)

RUGARI JACOPO (COGORNESE)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

MORABITO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

CERVIA RICCARDO (IRON FOX AMEGLIESE)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GARIBALDI DAVIDE (RIESE)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (II INFR)

VALLARINO MORENO (ALTARESE)

SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO QUARTO)

SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)

DI MARTINO LEONARDO (CASTELNOVESE)

EBOLI ALESSIO MICHELE (CENGIO)

STEFAN MARIAN (CENGIO)

VENTURINO PAOLO MICHELE (CENGIO)

VACCA CHRISTIAN (CORNIGLIANO CALCIO)

ALBANESE GABRIELE (LETIMBRO 1945)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

DELPONTE LUCA (OLIMPIC 1971)

GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)

CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

MOLINARI MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)

PALMIERE GIANLUCA (PLODIO 1997)

RIVERA FEDERICO (PLODIO 1997)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

ANDREANI DANIELE (RICCO LE RONDINI)

FIOCCHI ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)

FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)

ISAJA TOMMASO (RIESE)

RUSSO STEFANO (RIESE)

BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

TEDESCO ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

LIBRERI SIMONE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

TEMPERINI JAMES PATRICK E (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

ESPOSITO TOMMASO (ALTARESE)

CHIUSANO DAVIDE (APPARIZIONE FC)

BOTTE RUBEN (AREA CALCIO ANDORA)

BOASI MARCO (ATLETICO QUARTO)

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

MICHERO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SERAVINI SAMUELE (BOLANESE)

LODOVICI FILIPPO (CASTELNOVESE)

GUASTAVINO NICOLO (CENGIO)

KHALOUQ SAIF EDDINE (CEPARANA CALCIO)

LOMBARDO MATTIA (CEPARANA CALCIO)

RECCHIA ALESSIO (CEPARANA CALCIO)

FERULLI DIEGO (COLLI ORTONOVO)

MANCUSO SAMUELE (COLLI ORTONOVO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

RICHERME DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

CERESI ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

TINKIANO FELIX (GOLFO DIANESE 1923)

FRICIA ALESSIO (IRON FOX AMEGLIESE)

LATINO FABIO (IRON FOX AMEGLIESE)

VALVERDE ROMERO RENATTO ALISSAN (OLIMPIC 1971)

LA PORTA ALESSIO (ONEGLIA CALCIO)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

DELIU JASIN (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

BOVERO PIERFRANCESCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

RAPA MANUEL (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)

DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)

RIZZO SONNY (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SPORTELLI GIACOMO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

DEL CARRIA FRANCESCO (SANTERENZINA)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

LAVAGNA ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

SAMBA KARIM (SPERANZA 1912 F.C.)

CEVASCO ALBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

LO GAMBINO GERARDO D. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)