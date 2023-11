Auto 4x4, il 2° Raduno on the beach Città di Bordighera sarà il 26 novembre

Andrà in scena domenica prossima, il 26 novembre, dalle 8 il 2° Raduno on the beach Città di Bordighera aperto a tutti i veicoli 4x4, quad e Atv che era stato annullato, lo scorso 5 novembre, a causa della mareggiata.

La manifestazione si terrà sulla spiaggia della città delle palme in località Pennoni, a ponente dell’impianto di depurazione.

Per partecipare alla manifestazione automobilistica organizzata dal Club 4x4 Riviera dei Fiori di Vallecrosia è necessario contattare il 3923771739 o il 335394271 e confermare la propria presenza. Non vi è obbligo di tesseramento.