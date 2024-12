Calcio, Finale. In casa giallorossa pesa il ko con l'Argentina Arma: mister Brignoli verso l'esonero

Sembrava l'occasione giusta per il Finale quella della visita al fanalino di coda Argentina Arma per dare continuità all'ottima prestazione della domenica precedente contro il Pontelungo. Invece, la trasferta imperiese per i giallorossoblu si è trasformata nell'ennesima occasione persa di quest'ultimo periodo.

Un 2-0 in favore dei rossoneri armesi che ha messo ancora a nudo le fragilità di un gruppo da un paio di mesi a questa parte irriconoscibile rispetto all'inizio stagione. Dove peraltro Scalia e compagni hanno raccolto due delle tre sole vittorie arrivate in stagione.

L'ultima di queste oltre un mese fa contro il Ventimiglia, intorno qualche pareggio ma tante sconfitte, l'ultima delle quali sembra ormai aver portato la dirigenza verso la drastica scelta dell'esonero di mister Brignoli.

L'ufficialità ancora non c'è, il comunicato che però sancirebbe la fine del quinto rapporto con un allenatore in tre anni sulla panchina finalese è però atteso in giornata, mentre la squadra si dovrà ritrovare stasera per cominciare a preparare la complicatissima sfida casalinga di domenica prossima contro la Carcarese.