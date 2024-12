Calcio, Finale. Brignoli non è più l'allenatore giallorosso: squadra affidata ad interim a Lorenzo Scalia

Tanto tuonò che piovve. E così, dopo ore di riflessione post sconfitta con l'Argentina Arma, ecco l'ufficialità: Davide Brignoli non è più l'allenatore del Finale.

L'ex tecnico del Ceriale paga mesi non brillanti da parte della truppa giallorossoblù che ora, in vista della sfida di domenica contro la Carcarese e in attesa della sosta natalizia, sarà affidata ad interim a capitan Lorenzo Scalia.

Ecco la nota del club: "FBC Finale comunica di aver rescisso il contratto consensualmente con il mister della Prima Squadra Davide Brignoli. A lui la società augura le migliori fortune in ambito sportivo e privato.