Calcio, Imperia. Buttu tiene la guardia alta contro la Sammargheritese: "Guai a sottovalutarli"

L'Imperia vola in finale regionale di Coppa Italia di Eccellenza, dove ad attenderla il prossimo 23 dicembre ci sarà il Rivasamba, per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Lo fa dopo il rotondo 4-1 rifilato al Campomorone nella semifinale di ritorno giocata mercoledì.

Una partita tutt'altro che scontata, come ha raccontato l'allenatore dei nerazzurri Pietro Buttu: "Essere andati sotto dopo due minuti di gioco poteva complicare le cose, anche perché eravamo senza tutti gli effettivi. Ma abbiamo fatto una grande partita e i ragazzi dopo lo svantaggio hanno dato una grande risposta sul campo, anche e soprattutto chi fin qui ha giocato meno di altri, come ad esempio Cassata".

Ma ora si torna a pensare al campionato. Ad Andora domani arriva la Sammargheritese: "Guai a sottovalutarli - chiosa Buttu - se lo facessimo, vorrebbe dire che non avremmo capito niente di quello che deve essere il nostro percorso. È una squadra che lotta per mantenere la categoria, e per quello che ho potuto vedere ha raccolto meno di quanto ha prodotto finora".

L'Imperia dovrà fare i conti con alcune defezioni: sicura quella di Scarrone, sia infortunato che squalificato, mentre si proverà a recuperare Costantini, il febbricitante Gandolfo, e poi Szerdi e Varaldo usciti con qualche problema dall'impegno infrasettimanale di coppa.