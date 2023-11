Calcio. Prima Categoria B. Buttu segna, Bova conserva: il Città di Savona batte l'Olimpic ed è solo in vetta

Anche oggi pomeriggio gli striscioni hanno portato a casa un 1-0 pesantissimo per la propria graduatoria, che, in un colpo solo vale tre punti e il primario solitario in classifica in attesa delle partite di domani pomeriggio.

A decidere il match del Ferrando Baciccia è stato il guizzo di Gabriele Buttu al 46', bravo a trovare la zampata giusta per risolvere a favore dei savonesi un'azione convulsa in area di rigore.

La sofferenza nella ripresa non è mancata in casa CdS, tra il palo scheggiato da Gatto su punizione, gli ormai abituali interventi di Bova a chiudere la porta (fino al 96' sulla respinta dopo il penalty calciato dalla traversa dallo stesso Gatto) e l'espulsione a 5 dalla fine di Kuci per doppia ammonizione, ma ciò che maggiormente conta per la capolista sono i 25 punti raccolti nelle prime 10 giornate, un passo che, se ovviamente mantenuto, sarebbe difficilmente sostenibile anche per le avversarie più agguerrite.