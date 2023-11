Rari Nantes Savona: la stagione del nuoto artistico parte con le selezioni per le Nazionali

Inizia la stagione del Nuoto Artistico con le selezioni per le Nazionali Italiane. Oltre alle atlete biancorosse che fanno parte della Nazionale Assoluta, Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Carmen Rocchino, Giorgia Lucia Macino, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice, Flaminia Vernicea, Sarah Maria Rizea e Beatrice Andina, ben otto altre ragazze della Rari Nantes Savona sono state convocate per provare ad entrare nel giro azzurro. Per la Nazionale Juniores sono state convocate Greta Gitto e Melissa Polidoro Baglione. Per la Nazionale Ragazze, che parteciperà alla Coppa Comen, sono state convocate Alice Maddalena, Giulia Ottonello, Sofia Lucci, Viola Sofia Marisaldi, Carlotta Cossu e Giorgia Pirola.

Un ennesimo successo per la scuola savonese di Nuoto Artistico che è ormai un vero e proprio punto di riferimento a livello italiano.