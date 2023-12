Tiziano Pollio è uno dei giocatori che sta maggiormente brillando in questo avvio di stagione nelle fila dell'Andora e lo si è visto anche domenica scorsa nella partita tra la Baia e i biancoblu.

Il rammarico non manca per il regista di Rattalino, pronto a promuovere la prestazione dei propri compagni di fronte a una squadra ostica come quella giallonera.

Ecco le dichiarazioni rilasciate al canale ufficiale biancoblu: