Calcio | 09 marzo 2026, 19:18

Calcio | Prima Categoria B. Le savonesi restano nel pantano, ko interni per Speranza e Veloce

Tra due settimane il derby

Sembrava, calendario alla mano, la domenica giusta per alleggerire una classifica complicata. Invece Speranza e Veloce sono entrambe cadute nel proprio fortino.

I tre punti conquistati da Sciarbo & Cogo e Old Boys Rensen rendono ancora più intricata la situazione delle due formazioni savonesi, sebbene i rossoverdi conservino due punti di margine sulla zona playoff.

La sconfitta del Briano è arrivata a inizio ripresa, quando Chiappino ha segnato il gol decisivo, pochi minuti prima della rete di Bozzo al Levratto.

Tra due settimane è in programma un derby ad alta tensione, preceduto dagli impegni contro il Voltri 87 (ancora in casa) per la squadra di Pisano e dalla trasferta sul campo della Rossiglionese per i ragazzi di mister Gerundo.

Un doppio appuntamento determinante per capire se Speranza e Veloce riusciranno a vivere un finale di stagione più tranquillo — considerate le distanze di classifica serrate nelle retrovie — o se dovranno continuare a confrontarsi con il rischio retrocessione fino all’ultimo turno.
 

Speranza - Sciarbo & Cogo 0 - 1

Marcatore: 55’ Chiappino .

Speranza: Fois, Esposito, Orsolini, Alò, Rossetti S., Carocci, Fanelli, Murialdo, Sciutto L., Bianchi, Fancellu.

Allenatore: Pisano.
 

Sciarbo & Cogo: Vallarino C., Bruzzone F., Leotta, Valle P., Mukaj B., Bianchi, Mukaj M., Chiappino, Oddera, Pizzolato, Albanese.

Allenatore: Cilione.
 

Arbitro: Semeria di Imperia.

 

Veloce - Old Boys Rensen 0 - 1

Marcatore: 61’ Bozzo F..

Veloce: Debenedetti, Marzano, Marchi, Leskaj, Guarco, Torrini, Revello, Salis , Enzi, Panucci, Piu.

Allenatore: Gerundo.
 

Old Boys Rensen: Mancuso, Bozzo F., Valle, Parodi M., Boggiano, Degli Innocenti, Tobia, Piccardo C., Paini G., Costa E., Craviotto.

Allenatore: CT.
 

Arbitro: Carrea di Genova

Redazione

