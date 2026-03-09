Calcio | Prima Categoria B. Le savonesi restano nel pantano, ko interni per Speranza e Veloce

Sembrava, calendario alla mano, la domenica giusta per alleggerire una classifica complicata. Invece Speranza e Veloce sono entrambe cadute nel proprio fortino.
I tre punti conquistati da Sciarbo & Cogo e Old Boys Rensen rendono ancora più intricata la situazione delle due formazioni savonesi, sebbene i rossoverdi conservino due punti di margine sulla zona playoff.
La sconfitta del Briano è arrivata a inizio ripresa, quando Chiappino ha segnato il gol decisivo, pochi minuti prima della rete di Bozzo al Levratto.
Tra due settimane è in programma un derby ad alta tensione, preceduto dagli impegni contro il Voltri 87 (ancora in casa) per la squadra di Pisano e dalla trasferta sul campo della Rossiglionese per i ragazzi di mister Gerundo.
Un doppio appuntamento determinante per capire se Speranza e Veloce riusciranno a vivere un finale di stagione più tranquillo — considerate le distanze di classifica serrate nelle retrovie — o se dovranno continuare a confrontarsi con il rischio retrocessione fino all’ultimo turno.
Speranza - Sciarbo & Cogo 0 - 1
Marcatore: 55’ Chiappino .
Speranza: Fois, Esposito, Orsolini, Alò, Rossetti S., Carocci, Fanelli, Murialdo, Sciutto L., Bianchi, Fancellu.
Allenatore: Pisano.
Sciarbo & Cogo: Vallarino C., Bruzzone F., Leotta, Valle P., Mukaj B., Bianchi, Mukaj M., Chiappino, Oddera, Pizzolato, Albanese.
Allenatore: Cilione.
Arbitro: Semeria di Imperia.
Veloce - Old Boys Rensen 0 - 1
Marcatore: 61’ Bozzo F..
Veloce: Debenedetti, Marzano, Marchi, Leskaj, Guarco, Torrini, Revello, Salis , Enzi, Panucci, Piu.
Allenatore: Gerundo.
Old Boys Rensen: Mancuso, Bozzo F., Valle, Parodi M., Boggiano, Degli Innocenti, Tobia, Piccardo C., Paini G., Costa E., Craviotto.
Allenatore: CT.
Arbitro: Carrea di Genova