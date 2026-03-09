Calcio | Vado - Ligorna spinge il Savona all'anticipo: la sfida contro il Superba verso il "Picasso"

 / Calcio

Calcio | Vado - Ligorna spinge il Savona all'anticipo: la sfida contro il Superba verso il &quot;Picasso&quot;

L'ufficialità da parte del Comitato Regionale Ligure è attesa nelle prossime ore ma, salvo sorprese, il Savona giocherà in anticipo la partita del prossimo fine settimana contro il Superba.

Lo spostamento si è reso necessario a causa del turno di riposo del campionato di Serie D, che ha riallineato i calendari del Vado e degli Striscioni.

Domenica la squadra del presidente Tarabotto sarà impegnata nello scontro diretto contro il Ligorna, obbligando così i biancoblu a trovare una sede alternativa.

Il campo individuato sembra essere il Picasso di Quiliano, con il match calendarizzato sabato pomeriggio alle ore 18:00

