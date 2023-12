Calcio. Città di Savona, Caredda archivia senza particolari rimpianti lo 0-0 con l'Albissole: "Abbiamo tenuto testa a una squadra forte"

Non è stato un Città di Savona scintillante quello ammirato al "Faraggiana" contro l'Albissole, ma lo 0-0 finale, arrivato al termine di novanta minuti giocati con grande applicazione e intensità, permette ai biancoblu di conservare il primato con due lunghezze di vantaggio sul Multedo e tre sui ceramisti.

"In fase offensiva non siamo stati così brillanti - ammette Stefano Caredda, che ha guidato nuovamente la squadra dalla panchina in attesa del ritorno di mister Frumento - nel primo tempo l'Albissole ha creato alcune situazioni pericolose, che nella ripresa siamo stati bravi a non concedere più, creando anche un paio di occasioni proprio nel finale. In rosa abbiamo giocatori che hanno una certa esperienza, sappiamo di dover lavorare ancora per alzare ulteriormente l'asticella, ma uscire dal campo con un risultato utile contro una squadra forte e attrezzata come l'Albissole è sicuramente da rimarcare".

"La mia nuova veste da mister? E' solo questione di tempo, mi sento ancora un giocatore ma, in attesa che rientri Frumento, ho cercato di dare una mano alla squadra".