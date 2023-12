Calcio. Prima Categoria: tutto su Città di Savona-Albissole, nel girone A attenzione ad Andora-Millesimo e Argentina-Oneglia

Gironi A e B di Prima Categoria senza squadre in fuga o verdetti già incanalati: soprattutto in vetta la battaglia tra le varie Multedo, Città di Savona e Albissole, passando per Millesimo, Argentina, Baia Alassio e Vadino sta mantenendo più che mai acceso l'interesse intorno a un campionato che a livello di pubblico ed entusiasmo ha ben poco da invidiare alle categorie superiori.

La domenica odierna sarà ovviamente incentrata sulla sfida del "Faraggiana", dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni, tra Città di Savona e Albissole, in piena lotta per il primato insieme al Multedo: un match che i biancoblu, vista l'indisponibilità del "Picasso" occupato da Quiliano-San Francesco, saranno costretti a giocare in casa dell'Albissole, seppur il calendario indichi i ceramisti in trasferta.

Altro derby di giornata in programma al "Santuario", dove Speranza e Letimbro vanno a caccia di un successo che proietterebbe entrambe in una dimensione di classifica assai intrigante, a completare il programma del gruppo B, dopo i 4 anticipi di ieri, Priamar-Borgio Verezzi.

Tra ponente e Val Bormida, invece, da monitorare con attenzione la sfida a distanza tra Millesimo, ospite dell'Andora, e Argentina, impegnata tra le mura amiche con l'Oneglia. In palio punti importanti anche nelle zone basse della classifica, con San Filippo-Plodio e il derby sanremese tra Virtus e Polisportiva.

Il programma: