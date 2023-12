Calcio. Alessandro Grandoni diventa verdestellato, l'ex tecnico di Albenga è Savona alla guida tecnica del vivaio della Sestrese Bor.

โ€œIn questi anni abbiamo creato tantissimo sul Polo Corderia con un Responsabile Tecnico e un Responsabile Organizzativo, lo stesso vogliamo proporre nel Polo Piccardo per crescere ancora dalle leve Esordienti agli Allievi e preparare i nostri ragazzi al salto in Juniores e Prima Squadra. La figura di un professionista come Alessandro Grandoni riteniamo possa essere quella giusta per intraprendere una nuova fase di crescita, accompagnata dal restyling del nostro campo โ€œPiccardoโ€. Alessandro lavorerร a stretto contatto con il nostro Responsabile Organizzativo Calabrese che sta facendo grandi cose. Ringraziamo Grandoni per la fiducia e siamo certi che potremo toglierci insieme grandi soddisfazioniโ€: