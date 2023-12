Calcio. Serie D. Vado di grinta e carattere con il Bra, i rossoblu agguantano il 2-2 in inferiorità numerica

VADO - BRA 2-2 (13' Merkaj, 53' Dodaro - 26' Musso, 32' Musso)

FINISCE QUI! 2-2 TRA VADO E BRA. I ROSSOBLU, IN DIECI DAL 28', AGGUANTANO IL PARI A INIZIO RIPRESA GRAZIE A UNA MAGIA DI DODARO SU PUNIZIONE. Di Merkaj e Musso, autore di una doppietta, le altre reti

95' ultimo angolo della gara per il Bra, Spanu sul primo allontana la minaccia

92' a terra Mikhaylovskiy dopo uno scontro con Musso, si allungherà di qualche secondo il recupero

91' va col destro Mele, destro preciso ma centrale, Piras fa suo il pallone

90' punizione dal limite per il Vado, toccato da dietro Valagussa, saranno (solo) cinque i minuti di recupero

85' non ne ha più Dodaro, al suo posto Mele

83' gioco spezzettato in questo finale, l'inferiorità numerica costringe il Vado a gestire il 2-2, entra anche Opoku al posto di Ferrieri

78' Marchisone su punizione prova a sorprendere Fresia sul primo palo invece che andare al traversone, attento il portiere rossoblu che fa ripartire i suoi

75' Casazza ammonito, entrata in ritardo su Marchisone, entriamo nell'ultimo quarto d'ora

73' entra anche Derrick Gyimah, fuori Tuzza

69' Matija per Vaiarelli, Floris inserisce forze fresche

66' nulla di grave, si ricomincia subito a giocare

65' problema ad un ginocchio per il primo assistente, Darwish di Milano, gioco momentaneamente sospeso

62' il Bra ha ripreso vigore dopo la rete subita, piemontesi a caccia del nuovo vantaggio, Vado pronto a pungere di rimessa ma con poco centimetri in avanti

61' Casazza per Fatnassi, altro cambio operato da Cottafava

60' Musso lavora il pallone spalle alla porta, Vaiarelli servito al limite dell'area piccola spara alle stelle da buona posizione

53' DODARO! CHE GOL! 2-2! Proteste del Bra per la punizione concessa dopo il tocco su Spanu, il centrocampista rossoblu prende la mira e col mancino trova l'angolino alla sinistra di Piras, la squadra di Cottafava agguanta il pari nonostante l'uomo in meno

50' punizione di Dodaro, traiettoria velenosa ad uscire che Ferrieri riesce ad impattare, ma il pallone si perde di poco a lato

48' è un 3-4-1-1 quello disegnato dal tecnico rossoblu nel tentativo di riprendere la gara, Valagussa alzato alle spalle di Merkaj con Fatnassi in mediana insieme a Dodaro

46' si riparte! Cottafava lascia negli spogliatoi Cannistrà, al suo posto Codutti

SECONDO TEMPO

Finisce dopo tre minuti di recupero il primo tempo, conduce 2-1 il Bra grazie alla doppietta di Musso, che ha ribaltato l'iniziale vantaggio rossoblu firmato Merkaj. Padroni di casa in dieci dal 28° per l'espulsione di Donaggio

45' scocca il quarantacinquesimo, Cannistrà colpisce Marchisone, altro giallo estratto da Schmid, partita nervosa in questo finale di tempo

40' si scaldano gli animi, ne fanno le spese Dodaro e Marchisone, entrambi ammoniti

38' Musso continua a bussare in area avversaria, questa volta il suo mancino viene controllato a terra da Fresia, ma in ripartenza è un Bra che si dimostra pericoloso

35' Merkaj prova a suonare la carica dopo dieci minuti da incubo per il Vado, doppio traversone che la difesa giallorossa, in collaborazione con Piras, riesce a contenere senza eccessivi patemi

32' E MUSSO SIGLA LA SUA PERSONALE DOPPIETTA, 2-1 BRA! Grandissimo colpo di testa ad anticipare Cannistrà, sfera sotto l'incrocio dei pali dove Fresia non può arrivare. Partita completamente capovolta nel giro di pochi minuti

31' Fatnassi e Merkaj diventano i giocatori più avanzati tra le fila del Vado, costretto a giocare con l'uomo in meno per tutto il resto della gara

28' VADO IN DIECI UOMINI, rosso diretto a Donaggio, punito per una presunta gomitata ai danni di Tos sugli sviluppi del corner battuto da Dodaro. Tre minuti terribili per la squadra di Cottafava...

26' MUSSO, IL PAREGGIO DEL BRA! Incornata vincente da pochi passi sul traversone in mezzo di Daquone, bravi i piemontesi a recuperare palla portando il pressing su Dodaro che stava avviando l'azione rossoblu, 1-1 il nuovo parziale

21' ancora la squadra di Floris brava a manovrare palla sulla trequarti, imbucata in verticale a cercare Marchisone che commette però fallo ai danni di Fresia proteso in uscita bassa

16' particolarmente propositivo sulla destra Ferrieri, conclusione da fuori che non inquadra lo specchio, ma i rossoblu provano a sfruttare il momento favorevole dopo la rete di Merkaj

13' MERKAJ! VADO IN VANTAGGIO! Debutto e gol dopo tredici minuti per l'ex Derthona, stacco di testa sulla punizione dalla trequarti calciata da Ferrieri, nulla da fare per Piras, 1-0 al "Chittolina"

8' pericoloso il Bra con un traversone in area che la retroguardia rossoblu riesce a neutralizzare seppur con qualche brivido, avvio di gara nel complesso piacevole

7' Ferrieri con la traiettoria ad uscire, colpo di testa in avvitamento di Cannistrà che termina a lato

6' risponde Spanu dalla parte opposta, diagonale su cui i giocatori del Vado chiedono anche un tocco con il braccio da parte di un difensore avversario, Schmid di Rovereto opta per il semplice angolo

5' Vaiarelli da sinistra si accentra e calcia rasoterra trovando Fresia attento al centro dei pali, primo tiro nello specchio della gara da parte dei giallorossi

2' tra le fila rossoblu da registrare l'esordio di Merkaj, schierato in attacco a supporto di Donaggio, ancora out Lo Bosco, che siede in panchina

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Fresia; Peretti, Cannistrà, Mikhaylovskiy; Ferrieri, Valagussa, Dodaro, Fatnassi, Spanu; Merkaj, Donaggio

A disposizione : Romano, Codutti, Lo Bosco, Tavarone, Opoku, Mele, Casazza, Calcagno, Pera

Allenatore : Cottafava

BRA: Piras, Ropolo, Tos, Tuzza, Musso, Giorcelli, Bosio, Vaiarelli, Marchisone, Daqoune, Gerbino

A disposizione : Tchokok, Magnaldi, Matija, Gyimah, Fogliarino, La Scala, Omorogbe, Cadoni

Allenatore : Floris

Arbitro: Schmid di Rovereto

Assistenti: Darwish di Milano - Corbelli di Rimini