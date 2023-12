Calciomercato. Albenga, L'indiscrezione trova conferme: l'Ascoli ha nel mirino Mounir Jebbar

L'indiscrezione è stata rilanciata dai siti marchigiani ad inizio serata, ma anche da Albenga arrivano le prime conferme: la società del presidente Neri è interessata a Mounir Jebbar.

L'esterno di sinistra classe 2004 potrebbe quindi veder spalancate di fronte a se le porte del calcio professionistico: oltre al club bianconero in Serie B, tante altre realtà in Serie C hanno sul proprio taccuino il nome del calciatore ingauno.

I primi segnali sono stati lanciati durante un Torneo delle Regioni da assoluto protagonista, poi sono arrivate ancora più riscontri durante il girone di andata disputato insieme alla rosa di mister Fossati.

Le due società si stanno parlando (i rapporti sono eccellenti, lo stesso presidente Neri è stato ospite del workshop tenuto a Palazzo Oddo), non resta quindi che attendere eventuali svluppi.