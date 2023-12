Giudice Sportivo, Prima Categoria. Sono sette le giornate di squalifica a Provato dopo i fatti di Andora - Altarese. I provvedimenti settimanali

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/12/2023 CEPARANA CALCIO - VEZZANO 2005

Il G.S. DISPONE

• Di assegnare la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società CEPARANA CALCIO;

• Di squalificare per 2 giornate i calciatori HILAL Azzedine e BONGIORNI Diego della Società VEZZANO CALCIO, a decorrere dalla data del loro eventuale tesseramento;

• Di infliggere l'inibizione fino al 06 gennaio 2024 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società VEZZANO CALCIO, Signor PELLACANI Alberto;

• Di infliggere l'ammenda di Euro 200 alla società VEZZANO CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

GARE DEL 9/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 2/2024

BRESCIA ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)

Non inserito in distinta, ma riconosciuto dal ddg in quanto precedentemente arbitrato e per il fatto che nei documenti a lui consegnati all'ultimo si trovava il suo tesserino federale, al termine della gara si trovava nel rdg e contestava platealmente una decisione arbitrale, inveendo contro il ddg ed rivolgendogli ripetutamente un'espressione gravemente irriguardosa; una volta che il ddg rientrava nella zona spogliatoi, era presente e alla richiesta di confermare le sue generalità si rifiutava ed affermava di essere solamente un sostenitore (art. 36 novellato CGS)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/12/2023

RUTIGLIANO CLAUDIO (BORGORATTI)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROLANDO ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIANCO GIANLUIGI (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (I INFR)

RIOLFI MARCELLO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PAGANO DANILO (CELLA 1956)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAVASULI JACOPO (CASTELNOVESE)

MACCIO MIRKO (MASONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

RE ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)

IARDELLA LUCA (BORGORATTI)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

PISCITELLI FILIPPO (CELLA 1956)

PARODI MATTEO (MASONE)

CONTU ANTONIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

BUETI GABRIEL (CORNIGLIANESE 1919)

CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)

POGGIOLI SAMUELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (III INFR)

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

DEL VIGO RUGGERO (BRUGNATO 1955)

BOERO LUCA (CA DE RISSI SG)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

EL HAJEB ABDEL KARIM (CALVARESE 1923)

MUTO ANDREA (MASONE)

CARTA SIMONE (OLIMPIC 1971)

DELPONTE LUCA (OLIMPIC 1971)

CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)

DE BENEDETTI MATTEO (CALVARESE 1923)

LAGHEZZA RICCARDO (CASTELNOVESE)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

VELASTEGUI LASCANO STEFANO (CELLA 1956)

FRULLETTI TOMMASO (IRON FOX AMEGLIESE)

VIVARELLI LUCA (MASONE)

BETTELLA NICOLO (OLD BOYS RENSEN)

FRANCHINI BRYAN (OLD BOYS RENSEN)

PARODI FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

BERTULESSI ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI VITO RUGGERO (ATLETICO QUARTO)

ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

CUTRI SIMONE (CA DE RISSI SG)

YACOUBI OUALID (CA DE RISSI SG)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

RUSCA FRANCESCO (MASONE)

PAINI GIANLUCA (OLD BOYS RENSEN)

MORETTI LORENZO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

TERMINI GIANLUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

RANNE AUGUSTO (SPERANZA 1912 F.C.)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)





GARE DEL 10/12/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: VEZZANO 2005 V.D.G.

AMMENDA Euro 200,00

VEZZANO 2005 V.D.G.





DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 1/2024

PELLACANI ALBERTO (VEZZANO 2005) V.D.G

AMMONIZIONE (II INFR)

ORCINO DAVIDE (ALBISSOLE 1909)

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTELLO SERGIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PICCARDO LUCIANO (MILLESIMO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

CHIESA MATTIA (APPARIZIONE FC)

A gioco in svolgimento, rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose; alla notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg un'ulteriore espressione gravemente irriguardosa (art. 36 novellato CGS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

PELLEGRINO GIUSEPPE (ALTARESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

RONDONI GIANLUCA (MARASSI 1965)

LUCCISANO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TESTA SIMONE (PLODIO 1997)

MORONI MASSIMILIANO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

PROVATO JACOPO (ALTARESE)

Durante una lite tra calciatori, correva verso la panchina avversaria lanciandosi con il ginocchio alto verso i calciatori avversari e colpendone uno con una testata in faccia facendogli perdere i sensi (sanzione aggravata, anche considerata l'età del calciatore).

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

CANNELLA SALVATORE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

Espulso per doppia ammonizione, a fine gara andava a chiedere delucidazioni sull'espulsione al ddg, cercando inizialmente un confronto; non ottenuta la risposta che voleva, gli rivolgeva espressioni lesive del suo prestigio e gravemente irriguardose, rientrando poi nel suo spogliatoio senza scusarsi (art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TOMAO LUCA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

Dopo che la sua squadra aveva subìto una rete, a gioco fermo, colpiva un dirigente avversario con una manata in faccia facendolo cadere all'indietro, dando il via ad un parapiglia in campo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRIFO KEVIN (OSPEDALETTI CALCIO)

Durante una mass confrontation portava la mano al collo di un avversario, senza conseguenze lesive: A fine gara si scusava con il ddg e con l'avversario (sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SATARIANO RICCARDO (LIDO SQUARE F.B.C.)

SCIANDRA LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PROVATO JACOPO (ALTARESE)

CONTI JACOPO (CASARZA LIGURE)

MATAROZZO MATTEO (CITTA DI SAVONA)

SERPENTINI EMANUELE (CORNIGLIANO CALCIO)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GIAMPA LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

CARBONE ANDREA (APPARIZIONE FC)

ALDROVANDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

MODESTI OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

POLLIO TIZIANO (AREA CALCIO ANDORA)

CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)

BEANI LORENZO (CITTA DI SAVONA)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

TREGROSSO TOMMASO (MAROLACQUASANTA)

NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

RAIMONDO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SARACCO ALESSIO (SORI)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

BASSO EMANUELE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VII INFR)

AIT LABYAD MADYAN (LIDO SQUARE F.B.C.)

XHURI GLEDI (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PESCE FEDERICO (BOLZANETESE VIRTUS)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

AMMONIZIONE (III INFR)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

RIZZO ANDREA (APPARIZIONE FC)

FIORITO SIMONE (ARCOLA GARIBALDINA)

VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

CASTIGLIONE DAVIDE (BORGIO VEREZZI)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

FERRARA LUCA (CITTA DI SAVONA)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

ZACCARIELLO MATTIA (LETIMBRO 1945)

CAFFI FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

EL KAMLI MOHAMMED (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

ODDERA ALBERTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)

COSENTINO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

SCALAMERA RICCARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)

ABAYOMI OLALEYE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (II INFR)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

MUNI ALESSANDRO (ALTARESE)

MASINA GIANMARCO (ARCOLA GARIBALDINA)

CONRIERI LUCA (ARGENTINA ARMA)

MICHERO DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BIANCO LORENZO (BORGIO VEREZZI)

GASCO FILIPPO (BORGIO VEREZZI)

GRILLO DAVIDE (BORGIO VEREZZI)

CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)

DOCI GENTIAN (CITTA DI SAVONA)

BIAGINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

TORRI IVAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

TINKIANO FELIX (GOLFO DIANESE 1923)

CRINO STEFANO (LETIMBRO 1945)

GARBARINI FILIPPO (LETIMBRO 1945)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

RUSSO WALTER (LIDO SQUARE F.B.C.)

DELFINO GIORGIO (MILLESIMO CALCIO)

VILLAR RODRIGUEZ RICARDO JOSE (MILLESIMO CALCIO)

DONATO ALESSANDRO (MULTEDO LEVANTE 1930)

AVANDRO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

BRIANO MATTEO (PLODIO 1997)

MEO ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

TUCI KEVIN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CARVELLI EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

FINOTTI GABRIELE (PRIARUGGIA G.MORA)

SCARDIGNO GIOVANNI (PRIARUGGIA G.MORA)

MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO (RICCO LE RONDINI)

CUSATO TOMMASO (RIESE)

MODAFFERI MANUEL (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BIANCHI MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CINARDO SIMONE (SORI)

LEZZIERO ALBERTO (SORI)

RATTINI GIANLUCA (SORI)

GIANNONE COSIMO (VADESE CALCIO 2018)

NINIVAGGI LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

TAGGIASCO ROBERTO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (I INFR)

INCORVAIA GABRIELE (ALBISSOLE 1909)

MAMMOLITI LORENZO (APPARIZIONE FC)

MENSI LORENZO (APPARIZIONE FC)

MONTALDO ANDREA (APPARIZIONE FC)

BATTUELLO GIORGIO (AREA CALCIO ANDORA)

DE BONI LEONARDO PAOLO (AREA CALCIO ANDORA)

GRIFFINI ANDREA UGO (AREA CALCIO ANDORA)

ROSSI FABIO MARIA (AREA CALCIO ANDORA)

ROTELLA TOMMASO (ARGENTINA ARMA)

POSSEMATO ANTONIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

LUCCINI FILIPPO (BOLANESE)

BOULAKCHOUR ILYASS (BOLZANETESE VIRTUS)

PATITUCCI ADRIANO (BORGIO VEREZZI)

RUFFINI MARCO (CEPARANA CALCIO)

CASTI ROBERTO (COLLI ORTONOVO)

BAGLINI MATTEO (CORNIGLIANO CALCIO)

FUMAGALLI PATRICK (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CORRADI ANDREA (LIDO SQUARE F.B.C.)

LEANDRI SIMONE (LIDO SQUARE F.B.C.)

BARRETO ALVAREZ JHONEIDER (MARASSI 1965)

DE CAMILLI ALESSIO (MARASSI 1965)

GRECO ALESSANDRO (MILLESIMO CALCIO)

SECCAFEN ROBERTO (MILLESIMO CALCIO)

BRUNO MATTIA (MULTEDO LEVANTE 1930)

SCHIANO FABRIZIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)

BOSIO ALESSANDRO (OSPEDALETTI CALCIO)

CARLUCCIO CATALDO (PANCHINA)

CUGUSI ALESSANDRO (PANCHINA)

BELLOMIA FRANCESCO (PLODIO 1997)

BOEMI FRANCESCO (PLODIO 1997)

SCHETTINI KRISTIAN (PLODIO 1997)

FORTIN SEBASTIANO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

IMERAJ ADOLF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)

MUSICO MICHELE (RIESE)

GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)

NNANNA THANKGOD (ROSSIGLIONESE)

SANGUINETTI NICOLA (SANTERENZINA)

BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (SORI)

MASSA RICCARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

BERARDINUCCI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)

MARCHELLI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)

BURGIO SARDELLA ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ARRACHE MOHAMED (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

FLORI JAMES (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)