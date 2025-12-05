Calcio, Bragno. Coperta corta per mister Ferraro e il mercato potrebbe non aiutare i valbormidesi

E' un momento di particolare "impasse" quello che sta vivendo il Bragno, come hanno confermato le ultime sconfitte contro Ceriale e Finale. I biancoverdi di mister Ferraro hanno perso slancio in classifica, venendo risucchiati all'interno della zona playout.

Per i valbormidesi, anche a livello di organico, la situazione non è delle migliori, tenuto conto il confronto in arrivo con la capolista Praese.

La lista degli assenti è particolarmente lunga e comprende Majid, Gallo, Rogna ed El Bouchi, oltre allo squalificato Sylla.

Ma è dal mercato che in questo momento potrebbero arrivare ulteriori defezioni. Bogarin è già partito in direzione Finale, mentre potrebbero salutare sia Perovic che Gomes. Per entrambi i giocatori non è esclusa la partenza, voci dalla Valle parlano infatti di un possibile rientro nelle fila del Millesimo.