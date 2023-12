Calcio. Albissole, Diana è una sentenza! Tripletta all'Olimpic, i ceramisti sono campioni d'inverno

ALBISSOLE - OLIMPIC 3-1 (27' Diana, 45'+1' Diana, 89' Diana - 62' Arcidiacono rig.)

FINISCE QUI! VITTORIA E PRIMATO PER L'ALBISSOLE! Olimpic battuto 3-1, ceramisti campioni d'inverno!

93' fallo di frustazione di Murtas su Diana, altro giallo estratto dal direttore di gara

91' animi piuttosto caldi in questo finale, De Longis ha il suo bel da fare per condurre in porto la gara

90' inizia il recupero, Olimpic ormai rassegnato dopo una ripresa giocata con grande cuore nonostante l'inferiorità numerica

89' LA CHIUDE DIANA! Tripletta e pallone a casa per il bomber ceramista! 3-1 Albissole!

88' contropiede ceramista, conclusione di Iadanza deviata in angolo da Mancuso

87' punizione di Varone in area, la difesa di casa riesce a liberare, ma è un Olimpic che continua a crederci

86' Diana pescato in fuorigioco sul cross di Iadanza, Sarpero in panchina passeggia nervosamente, è stato un secondo tempo non gestito in maniera così matura da parte dei ceramisti

85' ultimi cinque minuti prima del recupero, in campo anche Galiano per questo finale

80' Diana da fuori, i biancazzurri ritrovano la conclusione verso lo specchio, Mancuso, pur con qualche brivido, blocca in due tempi

78' entra anche Cozzi nell'Albissole, è un finale di partita comunque non scontato nonostante la doppia superiorità a favore dei ceramisti

73' OLIMPIC IN NOVE. Arcidiacono esagera con le proteste rimediando l'inevitabile secondo giallo, portato via dai compagni e dagli avversari l'ex Celle Varazze, che non aveva gradito una precedente decisione del direttore di gara. Espulso anche un componente della panchina genovese

67' lo stesso Ghigliazza rimedia l'ammonizione per un fallo tattico su Pinna che si stava lanciando in contropiede. E' un Olimpic più pimpante con l'uomo in meno...

66' Ghiglazza col traversone ad uscire, pallone raccolto da Iadanza chiuso dall'ottimo intervento in scivolata di Galasso

65' Crovella, Iadanza e Avanzi le mosse dalla panchina di Sarpero fin qui

62' ARCIDIACONO! Destro incrociato all'angolino basso dove Negro, pur battezzando il lato corretto, non riesce ad arrivare. Dimezza lo svantaggio l'Olimpic, 2-1 al "Faraggiana"

61' RIGORE PER L'OLIMPIC, Iadanza commette fallo ai danni di Carta, occasione dal dischetto per i genovesi

59' non molla la squadra di Berogno nonostante l'inferiorità numerica, Arcidiacono gioca praticamente da attaccante alle spalle di Varone

54' Mancini scivola al momento della battuta sparando alle stelle, fase del match in cui i ceramisti non devono farsi prendere dalla frenesia dato il doppio vantaggio e l'uomo in più

53' un cartellino dietro l'altro, questa volta tocca a Vigogna in ritardo sempre su R. Bruzzone, punizione Albissole

52' ammonito Incorvaia, si sta alzando il livello di agonismo in campo

51' OLIMPIC IN DIECI. Secondo giallo per Larosa, costretto a spendere un altro fallo per frenare la ripartenza di R. Bruzzone, proteste rossoverdi, ma De Longis spedisce sotto la doccia il numero undici

47' spunto di Molinari sulla destra, Negro con i pugni allontana il suo traversone a mezza altezza. Prova a partire forte l'Olimpic nel tentativo di riaprire la gara

Non ci sono cambi al momento, riparte la gara

SECONDO TEMPO

45'+1' ANCORA DIANA! 2-0 ALBISSOLE! Il numero nove di casa, sul secondo palo, corregge verso lo specchio il cross di Mancini, il pallone colpisce Delponte e finisce in fondo al sacco. Rete pesantissima proprio sul gong del primo tempo, ceramisti avanti 2-0 sull'Olimpic!

45' Arcidiacono a cercare un compagno al limite dell'area piccola, ma Larosa sbuccia solamente la sfera, riparte l'Albissole

42' occasione per i genovesi! Larosa mette in mezzo un gran pallone per la testa di Varone, incornata a botta sicura e super riflesso di Negro che salva la propria porta

40' doppio cartellino ai danni dell'Olimpic: a Larosa per il fallo su Diana, ad Arcidiacono per proteste

39' annullato a R. Bruzzone il gol del 2-0, De Longis ravvisa una posizione di offside del numero undici ceramista che aveva beffato Mancuso con un bel colpo di testa a scavalcare l'estremo difensore rossoverde

37' ammonito F. Bruzzone, primo ammonito della gara

34' punizione di Fonjock dalla trequarti destra, traiettoria invitante letta bene da Mancuso che in presa alta mette tutti d'accordo

32' altro corner di Mancini, Diana questa volta tenta la girata col mancino senza però trovare lo specchio

30' Pinna imbuca per Galasso, pallone troppo lungo raccolto senza problemi da Negro. Olimpic che prova a scuotersi dopo una prima mezz'ora senza particolari sussulti

27' DIANA! SEMPRE LUI! Incornata vincente sul corner battuto dalla sinistra da Mancini, nulla da fare per Mancuso, 1-0 Albissole al "Faraggiana"

26' continua a farsi preferire la squadra di Sarpero, altro giro dalla bandierina a favore dei padroni di casa

24' Arcidiacono vede Negro leggermente fuori dai pali, tentativo di palombella dalla lunghissima distanza, ma la sfera termina direttamente a lato

21' LA PARATA DI MANCUSO! Mancini apre il piattone destro dagli undici metri, il portiere genovese intuisce e respinge con i pugni. Si avventa poi sul pallone R. Bruzzone, ma è bravo ancora una volta il numero uno rossoverde a chiudere lo specchio. Si resta sullo 0-0

20' RIGORE PER L'ALBISSOLE! Carta strattona R. Bruzzone al vertice dell'area piccola, nessuna esitazione per De Longis che indica il dischetto

19' Mancini da fuori si coordina e calcia col destro, sfera impattata troppo con l'esterno e direttamente sul fondo

17' ancora una sovrapposizione a sinistra di Fonjock, cross morbido in area dove Delponte anticipa tutti

13' Ghigliazza di testa a cercare Diana, tentativo in acrobazia del centravanti ceramista che colpisce involontariamente un avversario, ferma tutto l'arbitro

11' partita a scacchi in queste prime battute, prevale l'intenzione di non concedere spazi da una parte all'altra

5' Fonjock si sgancia a sinistra e mette in mezzo un pallone leggermente lungo che nessun compagno riesce a intercettare

1' De Longis di Chiavari dà il via alla gara! Completo blu per l'Albissole, Olimpic in maglia bianca con calzettoni e bordi rossi

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ALBISSOLE: Negro, Bruzzone F., Incorvaia, Pasquino, Curci, Ghigliazza, Fonjock, Gagliardi, Diana, Mancini, Bruzzone R.

A disposizione : Malinverni, Iadanza, Piombo An., Crovella, Scarfi, Avanzi, Galiano, Cozzi, Rebagliati

Allenatore : Sarpero

OLIMPIC: Mancuso, Arcidiacono, Galasso, Delponte, Murtas, Pinna, Carta, Molinari, Varona, Larosa

A disposizione : Drigani, Chiappori, Limonta, Ferraro, Mossa, Pinna, Cadili, Pesenti, Gatto

Allenatore : Berogno

Arbitro: De Longis di Chiavari