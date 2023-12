Calcio, Serie D. Minimo sforzo, massima resa: l'Albenga chiude il 2023 battendo la Lavagnese 1-0

ALBENGA-LAVAGNESE 1-0 (48' Esposito)

49'+4' ultima clamorosa chance per raddoppiare tra i piedi di Esposito che però calcia alto. Si chiude qui la sfida del Riva.

45' ci saranno 4' di recupero.

43' coraggioso tentativo della Lavagnese con Suarato che prova il tiro al volo ma manda a lato.

42' si mette in proprio Castiglione accentrandosi dalla sinistra e trovando la conclusione, para Adornato.

40' ultimo cambio per la Lavagnese: out Soplantai, dentro Villa.

39' lascia il campo Di Stefano, al suo posto Castiglione.

38' intervento duro di Masino di Di Stefano, ammonito l'esterno lavagnese.

35' in difficoltà la squadra tigullina, non riesce però ad approfittarne l'Albenga che prova comunque a cercare il raddoppio.

30' tenta la spettacolare rovesciata Esposito, sulla traiettoria si avventa un compagno che però non riesce a spingere in porta il pallone.

27' poker di cambi per la squadra ospite: fuori Sanguineti, Giammaresi, Lupinacci e e Lionetti; in campo Suarato, Magazzù, Masini e Vannucci.

24' primo ammonito del match, è Giammaresi che ferma la discesa verso l'area di Esposito.

22' cerca la conclusione Di Stefano dal limite dell'area, Adornato ha vita semplice a far sua la sfera.

16' azione per la squadra di Ranieri che parte da uno schema su punizione, Colantonio si complica un po' la vita ma mette in angolo.

11' mischia pericolosa nell'area ospite, Colantonio va alla conclusione murata da un difensore avversario.

8' percussione sulla destra di Sanguinetti per la Lavagnese, non riesce la triangolazione con Righetti e Facchetti fa sua la sfera.

3' ALBENGA IN VANTAGGIO! Boloca riesce a portare palla al piede il pallone nell'area avversaria e tenta la conclusione che viene ribattuta. Sulla sfera si avventa Esposito che, nella mischia, trafigge Adornato.

1' non ci sono cambi, rientrano gli stessi ventidue che hanno chiuso la prima frazione.

SECONDO TEMPO

45' si chiude qui, senza recupero, una prima frazione di gioco con poco da dire in termini di occasioni.

45' mette la testa nell'area avversaria l'Albenga con una bella azione sulla destra, poi sul cross la sfera arriva verso Jebbar dal lato opposto ma l'arbitro Palumbo fischia un fallo su Soplantai.

43' ci prova da calcio piazzato la Lavagnese ora, palla per Righetti troppo lunga, non riesce l'aggancio all'attaccante. Palla sul fondo.

38' possesso palla per il momento infruttuoso per la Lavagnese, oggi in completo verde evidenziatore. L'Albenga fatica ad alzare il suo baricentro.

32' punizione dai 20 metri circa affidata a Lombardi, c'è una deviazione leggera della barriera che però non disturba più di tanto Facchetti che blocca la palla.

29' pallino del gioco in mano alla squadra ospite, Berretta arretra nella sua area e libera sull'imbucata verticale verso Lombardi.

25' primo vero e proprio tentativo di tiro della formazione di mister Ranieri, Lombardi calcia dal limite e manda fuori alla sinistra di Facchetti.

23' latitano le occasioni in questa fase in cui le due formazioni provano a pungersi ma con ritmi quasi di studio.

17' torna a crescere la squadra di casa, Jebbar potrebbe chiudere sul secondo palo un'azione nata dalla destra ma calcia sull'esterno della rete.

10' prova a manovrare palla al piede la Lavagnese, l'Albenga non rinuncia, nonostante le assenze alla sua difesa a 3 con Colantonio centrale per resistere all'offensiva.

6' doppia grande chance per l'Albenga che chiude nella sua area di rigore la squadra lavagnese, ancora doppio ottimo intervento dell'estremo genovese su Masetti e Likaxhiu.

4' occasionissima per la squadra di mister Fossati, para però Adornato.

1' squadre schierate in campo agli ordini del direttore di gara barese, si parte.

PRIMO TEMPO

Queste quindi le scelte dei due tecnici.

ALBENGA (3-5-2): Facchetti; Boloca, Colantonio, Masetti; Nesci, Likaxhiu, Tesio, Berretta, Jebbar; Esposito, Di Stefano.

A disposizione: Dottore, Nacci, Giudice, Chiappino, Massoni, Moscatelli, Castiglione, L. Destito, S. Destito.

Allenatore: F. Fossati

LAVAGNESE (3-5-2): Adornato; Avellino, Giammarresi, Soplantai; Sanguineti, Berardi, Mulattieri, Lionetti, Lupinacci; Righetti, Lombardi.

A disposizione: Ragher, Vannucci, Masini, Scremin, Khrus, Suarato, Garrone, Magazzù.

Allenatore: Ranieri

Arbitro: Palumbo di Bari

Una stagione fa si giocavano la promozione in Serie D e alla fine nella quarta serie ci sono arrivate entrambe. Ma se per l'Albenga il 2023 è stato decisamente da incorniciare fino in fondo, per la Lavagnese, dopo il ripescaggio, questo inizio di campionato è stato decisamente più tribolante.

Sarà la sfida tra le bianconere liguri del Girone A a chiudere l'anno solare al "Riva": posizionamenti diametralmente opposti medesima importanza alla posta in palio, con gli ingauni che in caso di risultato positivo manterrebbero comunque un ottimo piazzamento per una neopromossa, mentre per i tigullini i punti sono necessari per cercare di tirare fuori la testa dalle sabbie mobili dei play out.

Non mancano le difficoltà però per mister Fossati che dovrà fare a meno di ben due centrali difensivi out per squalifica, ossia Venneri e Mukaj, oltre all'infortunato De Benedetti.