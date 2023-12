FLASH ALBENGA. FABIO FOSSATI RASSEGNA LE DIMISSIONI SUBITO DOPO LA VITTORIA SULLA LAVAGNESE

E' finita oggi l'esperienza di Fabio Fossati alla guida dell'Albenga.

"Ho preannunciato prima della gara alla squadra che sarebbe stata la mia ultima partita. Ho preferito fare questa scelta, le voci non contano". Queste le prime parole di Fossati in sala stampa dopo la vittoria per 1-0 sulla Lavagnese.

La replica del presidente Cosenza

"Sono triste, chi entra con noi deve entrare e finire con noi. Le voci che circolano fanno male all'ambiente, noi non abbandoniamo la barca, il progetto lo portiamo avanti. A chi non vuole rimanere, auguro un percorso migliore, Noi non cambiamo gli obiettivi, subito all'opera per trovare un sostituto di Fossati, anche se non sarà facile".

Il massimo dirigente ha parlato anche della trattativa con l'imprenditore ingauno Pino Parelli: "C'è stato un contatto ma la trattativa si è conclusa subito dopo essere cominciata".