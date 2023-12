Tennis. I Maestri Ansaldi e Poggi nominati Tecnici Nazionali FITP

L’ingauno Davide Ansaldi ed il savonese Dionisio Poggi hanno ottenuto la prestigiosa qualifica di Tecnico Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Nella sede romana della Scuola dello Sport di Sport e Salute presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa, al termine della discussione di una tesi intitolata “Il ruolo della metodologia Sport Vision nel percorso di crescita di un giovane tennista” davanti allo staff federale e dell’ex CONI, hanno ricevuto i diplomi di Tecnico Nazionale FITP e Tecnico di IV° livello in collaborazione con Sport e Salute.

Solo loro due i liguri con le credenziali di accesso e presenti nel corso di due anni organizzato dalla FITP.

Un percorso durato due anni, ma che in realtà dovrebbe comprendere tutto il tempo occorso dalla primissima qualifica federale sino alla “vetta”, ovvero 24 anni per Poggi, classe 1979, e 16 per Ansaldi, classe 1986.

<<Sicuramente un traguardo prestigioso, che non può fare altro che fornire ancora più conoscenze e preparazione al lavoro che svolgo in campo>> ci racconta Poggi, Direttore Tecnico del TC Finale, da anni ai vertici delle classifiche federali per quanto riguarda le Scuole Tennis e l’attività agonistica nazionale.

<<Sono inoltre da inizio 2023 Fiduciaro regionale ligure per la FITP e quindi selezionatore e capitano delle rappresentative regionali per le competizioni istituzionali under 12 e 14>>.

Davide Ansaldi invece, maestro per l’ASD Tennis e Sport Educativo A. Zizzini presso le strutture di Loano ed Albenga con un ottimo successo per le attività proposte, già conosciuto nelle fila federali come Docente dell’Istituto Superiore di Formazione “R. Lombardi” e come preparatore nei raduni delle selezioni provinciali, regionali ed anche nazionali, ci racconta che <<da quest’anno la FITP mi ha affidato anche il ruolo di responsabile della promozione delle attività federali sul territorio regionale, una figura di cui la FITP sentiva la necessità per collegare al meglio la parte tecnica a quella organizzativa, per meglio indirizzare le attività ed ovviamente incrementarle, contribuendo a formare ancora di più una squadra unita>>.

<<Una grande emozione>> concludono Ansaldi e Poggi <<ricevere poi insieme agli attestati la Coppa Davis dalle mani di Michelangelo Dell’Edera, Direttore dell’ISF e Team Manager della Nazionale, e da Filippo Volandri, capitano della Nazionale di Coppa Davis>>.

Ora si pensa già ad un grande 2024, sulla scia degli ultimi successi dei giocatori italiani, partendo magari dall’inclusione di quanti più praticanti anche livello scolastico grazie al Progetto FITP-MIM “Racchette in Classe”, che porta il tennis gratuitamente alle Scuole di ogni ordine e grado.