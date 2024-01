Calcio, Eccellenza. Si riparte dalla bagarre in vetta, c'è il Taggia per il Pietra Ligure

Cinque squadre in quattro punti. Riparte con la solita dose di pathos il campionato di Eccellenza, in vista di un rush finale che durerà 15 incontri.

Secondo incontro interno consecutivo invece per il Pietra Ligure, reduce dalla spettacolare vittoria per 3-2 sui calafati. In graduatoria solo un punto separa la squadra di Cocco da quella di Fiuzzi: una bella opportunità per entrambe per compiere un ulteriore passo concreto verso la salvezza e perchè no, avvicinare anche la zona più interessante della graduatoria.