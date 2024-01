Vincere avrebbe permesso al Vado di piantare finalmente entrambi i piedi in zona playoff, ma a conti fatti il punto di Asti si può marcare tra i più preziosi lontani dal Chittolina.

Un pizzico di rammarico sull pullman al rientro permane per non aver sfruttato 2-3 occasioni limpide, ma la buon tenuta al Censin Bosia rappresenta il viatico migliore in vista del girone di ritorno e dell'impegno di sabato prossimo contro il Chieri.