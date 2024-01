Pallanuoto: Campionati Europei, Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia vincono la medaglia di bronzo

Il centroboa Lorenzo Bruni e il portiere Gianmarco Nicosia hanno vinto poco fa la medaglia di bronzo nella Finale valevole per il terzo posto ai Campionati Europei di Zagabria che si concluderanno questa sera. Grande soddisfazione in casa Rari per il prestigioso traguardo raggiunto dai due giocatori biancorossi.

Per Bruni festa doppia visto che oggi ha raggiunto le 110 partite in calottina azzurra. Nella piscina Mladost di Zagabria gli Azzurri di Sandro Campagna hanno domato l’Ungheria vincendo 12 a 7 e riscattando il 10 a 5 subito otto giorni fa nell’ultima partita del girone eliminatorio. Ora qualche giorno di riposo e poi dal 21 gennaio nuovo ritiro ad Ostia per preparare i Campionati Mondiali di Doha dove il Settebello avrà come obiettivo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del prossimo luglio.

Per il ritiro di Ostia il C.T. Sandro Campagna ha convocato quattro atleti della Rari Nantes Savona, oltre a Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia ci saranno anche Andrea Patchaliev e Mario Guidi.