Calcio, Serie D. Alle 14:30 il turno infrasettimana, il Vado si misura con l'Rg Ticino, al Riva arriva l'Asti

I due terzi del campionato di Serie D non sono poi così distanti. Il calendario corre e già oggi pomeriggio proporrà a tutti gli appassionati l'ennesimo turno infrasettimanale.

Big match per il Vado (ore 15:00) che andrà a testare le proprie ambizioni playoff in casa di una delle corazzate del girone, l'Rg Ticino, reduce dalla sconfittap er 3-2 di Bra.

Contro il Chieri, a fare da contraltare, i rossoblu hanno invece disputato una delle più belel prestazioni dell'anno, capace di abbinare compattezza, aggressività, gioco e qualità. Non potrebbe esserci quindi cartina tornasole migliore per la squadra del presidente Tarabotto per testare i progressi palesati al Chittolina.

Gara sulla carta altrettanto stimolante al Riva di Albenga, contro una delle realtà ormai più solide del girone: l'Asti.

Il nuovo centravanti, Michu, non sarà in campo, alle prese con le pratiche di tesseramento, ma gli spettatori del Riva (si spera smetta di piovere nel pomeriggio), avranno comunque modo di poter valutare gli ultimi arrivi come Galliani e Diagne.

Tutte le gare inzieranno alle 14:30, tranne la sfida dei rossoblu e Fezzanese - Alcione.

Il programma: