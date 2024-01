Una Pedalata a marcia libera con ACSI in concomitanza con il 61° Trofeo Laigueglia

Sei un cicloturista o cicloamatore e vuoi pedalare sulle strade di Laigueglia come i campioni del ciclismo professionistico? Potrai farlo iscrivendoti gratuitamente alla Pedalata a marcia libera in programma , in concomitanza con il 61° Trofeo Laigueglia che come ogni anno inaugura la stagione agonistica in Italia per i professionisti. La Pedalata, organizzata da Extragiro in collaborazione con ACSI Ciclismo Nazionale e in particolare con il presidente Emiliano Borgna, con il patrocinio del Comune di Laigueglia, prenderà il via da Laigueglia alle ore 12.00 circa, un’ora dopo la partenza ufficiale della gara e vedrà in sella anche importanti ex professionisti del ciclismo. La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione gratuita online (è poi prevista una quota di 5€ per poter accedere al ristoro finale) e sarà ammesso ogni tipo di bicicletta, anche e-bike. Per iscriversi andare su www.trofeolaigueglia.it nella sezione “Iscriviti alla Pedalata”. Ai partecipanti sarà garantito l’accesso alle aree di partenza e di arrivo del Trofeo Laigueglia. I cicloturisti impegnati nella Pedalata affronteranno un percorso di circa 42 km e 600 metri di dislivello che, pedalando sul lungomare ligure, li porterà verso Andora, Diano Marina e Diano Castello, per poi tornare in direzione Laigueglia superando Capo Mele e immettendosi così nel circuito finale del Trofeo, che prevede anche l’asperità di Colla Micheri, la salita che nelle ultime edizioni si è sempre rivelata decisiva per l’esito della corsa. A quel punto la pedalata scenderà di nuovo verso Capo Mele per riportare i partecipanti a Laigueglia e al ristoro finale, in attesa dell’arrivo della gara. La Pedalata è una delle iniziative collaterali che il Comune di Laigueglia sta portando avanti in collaborazione con ExtraGiro, a sessant’anni esatti dalla prima edizione della gara che storicamente inaugura il calendario ciclistico professionistico in Italia. Anche il 61° Trofeo Laigueglia si preannuncia molto spettacolare dal punto di vista sportivo: sono già attese 25 formazioni professionistiche di alto livello, tra cui 9 team World Tour e 8 Professional, provenienti da 11 Paesi. Ulteriori dettagli sulla corsa verranno ufficializzati giovedì 18 gennaio nel corso della presentazione a Genova, al Palazzo della Regione Liguria.