Ciclismo | Meno di due settimane alla Sanremo Women, la Classicissima attraverserà anche la provincia di Savona

Il grande ciclismo femminile torna sulle strade della Liguria. È stato ufficialmente presentato il percorso della Sanremo Women presented by Crédit Agricole, la classica organizzata da RCS Sport che il prossimo 21 marzo vedrà al via alcune tra le migliori atlete del panorama mondiale.

La corsa partirà ancora una volta da Genova e si concluderà a Sanremo, sul tradizionale traguardo di via Roma, dopo 156 chilometri di gara. Confermato anche il finale ormai iconico della Classicissima, con la sequenza dei Tre Capi, la Cipressa e il Poggio di Sanremo, l’ultima salita che verrà scollinata a 5,5 chilometri dall’arrivo.

L’evento potrà contare anche sulla copertura di RTL 102.5, radio ufficiale della manifestazione, che seguirà la gara con inviati lungo tutto il percorso.



Il percorso

La seconda edizione della Sanremo Women ricalca il tracciato proposto nel 2025. La partenza è fissata a Genova, da dove il gruppo attraverserà la sopraelevata del Porto Antico per dirigersi verso Sestri Ponente e raggiungere la statale Aurelia.

Dopo pochi chilometri le atlete incontreranno simbolicamente il percorso della prova maschile nei pressi di Voltri, per poi proseguire lungo la storica strada che da oltre un secolo collega Milano a Sanremo.

Il tracciato costeggerà il mare attraversando alcune delle principali località della Riviera di Ponente: Varazze, Savona e Albenga, fino ad arrivare a Imperia. A San Lorenzo al Mare inizierà il tratto più selettivo della corsa con la tradizionale sequenza dei Capi Mele, Cervo e Berta.

Negli ultimi chilometri entreranno in scena le due salite che da decenni caratterizzano la Classicissima: la Cipressa, introdotta nel 1982, lunga 5,6 km con pendenza media del 4,1%, e il Poggio di Sanremo, affrontato per la prima volta nel 1961.



Il finale

A 9 chilometri dal traguardo inizierà l’ascesa del Poggio: 3,7 km con pendenza media inferiore al 4% e punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento. La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e quattro tornanti nei primi due chilometri.

Dalla vetta mancheranno poco più di cinque chilometri all’arrivo. La discesa, tecnica e ricca di curve, riporterà le atlete sulla Aurelia prima dell’ingresso nell’abitato di Sanremo. Gli ultimi due chilometri si svilupperanno su lunghi rettilinei cittadini: da segnalare una curva a sinistra su rotatoria a 850 metri dall’arrivo e l’ultima svolta ai 750 metri, che immetterà sulla retta finale di via Roma.



Le squadre al via

Alla Sanremo Women prenderanno parte 24 formazioni.

Tra queste figurano 14 UCI Women’s WorldTeams, tra cui SD Worx - Protime, Lidl-Trek, Movistar Team, UAE Team ADQ e FDJ United - Suez.

Completano il gruppo 2 UCI ProTeams aventi diritto – Laboral Kutxa - Fundación Euskadi e VolkerWessels Cycling Team – e 8 squadre invitate, tra cui le italiane Aromitalia Vaiano, Isolmant - Premac - Vittoria, Top Girls Fassa Bortolo e Vini Fantini - BePink.