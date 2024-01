Calcio, Eccellenza. Giornata tra le mura amiche per Imperia, Cairese e Pietra Ligure

La giornata che sta per iniziare in Eccellenza è la numero 18 ed è pronta, come ormai da settimane, a tenere alta la soglia d'attenzione di tutti gli appassionati per le distanze serrate sia in vetta che nei pressi della zona playout.

La capolista Imperia torna ad Andora dopo l'ultima gara intera ad Ospedaletti per incontrare una Voltrese in difficoltà. Vincere metterebbe ulteriore pressione sul Rivasamba, oggi ospite del Busalla, e sulla Cairese, di ritorno al Brin, dopo il pari con il Serra, per affrontare un Athletic Albaro in salute.

Chi è più in forma di tutte, in questa fase, è il Pietra Ligure, quarto insieme ai genovesi di Mariani e al Campomorone Sant'Olcese. L'avversaria odierna al De Vincenzi sarà il fanalino di coda Forza e Coraggio.