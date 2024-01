Calcio, Eccellenza. Troppo Pietra per il Forza&Coraggio, i biancocelesti mettono la quinta: 6-0

PIETRA LIGURE - FORZA & CORAGGIO 6-0 (17' Lufi; 45' Andreetto; 52' Anich; 55',56' G. Insolito; 78' A.G. Insolito)

45' non c'è recupero. Si chiude qui con la goleada del Pietra Ligure che si consolida in pienissima corsa play-off.

40' si sta stancamente avviando alla conclusione un incontro al quale resta più poco o nulla da chiedere.

33' SESTO GOL DEL PIETRA! Diagonale vincente che non lascia scampo all'estremo avversario per Gabriel Insolito.

31' esaurisce le sostituzioni Cocco: dentro Mehmetaj e Pescio al posto di Anich e Varaldo. Anche il Forza&Coraggio manda dentro Braida al posto di Benassi.

30' si ritaglia uno spazio per il mancino Odasso, palla fuori misura.

24' terza sostituzione per il Pietra con Franco che rileva Puddu.

21' opportunità per la sesta marcatura con la testata di Varaldo, Cima para.

14' risponde la corta panchina spezzina: fuori Bigini e Mosti, dentro Capasso e Bonini.

12' doppia sostituzione per la squadra di casa: fuori Sancinito e Gianmarco Insolito, dentro Gabriel Insolito e Odasso.

11' ANCORA PIETRA, ANCORA GIMMY INSOLITO! Tutto semplice per la squadra di mister Cocco con l'ex Loano, Finale e Albenga che sigla la doppietta personale.

10' POKER PIETRESE! Mosti perde il contrasto con Anich, l'australiano si invola verso l'area avversaria e serve Insolito che manda in buca d'angolo: Pietra avanti 4-0.

9' c'è il primo ammonito del match, ed è Bagnoli del Forza&Coraggio.

7' TRIS DEL PIETRA! Corner degli spezzini infruttuoso, parte il contropiede di Anich: l'australiano è glaciale contro Cima e fa 3-0.

7' ci prova ancora da piazzato la formazione di mister Gassani col sinistro del solito Lorenzini fuori di pochissimo. C'è una deviazione, sarà angolo.

2' conclusione in acrobazia di Insolito, palla alta di pochissimo.

1' nessuna sostituzione per i due tecnici nell'intervallo, si riparte.

SECONDO TEMPO

45'+3' ultimo brivido targato Forza&Coraggio ma la punizione di Lorenzini dal limite è fuori seppur di un nulla. Squadre che tornano così negli spogliatoi.

45' RADDOPPIO PIETRA! Contropiede gestito da Insolito, il suo tiro è respinto dal portiere avversario ma sulla ribattuta c'è Andreetto che di testa la mette in fondo al sacco.

40' chance clamorosa per la squadra ospite che resta sempre pimpante, Lorenzini carica il mancino da lontano e colpisce la traversa! Sulla ribattuta poi Lufi anticipa Frolla.

39' triangolo vincente dei biancocelesti sulla sinistra, Rovere calcia nella mischia e Cima in qualche modo para.

35' partita molto spigolosa e con diverse interruzioni, al momento le azioni davvero pericolose da ambo le parti latitano.

28' nuovo tentativo del Pietra con Gimmy Insolito dal limite, conclusione alta.

26' cerca, però con poco successo di rimetterla sui binari della parità il Forza&Coraggio: tiro a giro di Lorenzini, Vernice para.

17' VANTAGGIO DEL PIETRA! Nella mischia sulla battuta con traiettoria a uscire di Sancinito spunta la testa di Lufi che trova l'angolo giusto.

16' riesce a caricare il destro dal limite Insolito, Cima si distende e manda in angolo.

13' azione rapida degli spezzini sempre sulla corsia destra, al secondo tentativo riesce a concludere Fredrikson che sfiora il palo.

11' prova a mettersi in proprio Rovere dopo l'uscita sbagliata di Bernuzzi ma poi finisce per impattare contro Ratti.

9' Ratti fa correre il compagno di fascia Lorenzini, Vernice in uscita bassa fa sua la sfera.

4' avvio definitivamente più convinto del Pietra, che però conquista solo un angolo dopo la punizione di Sancinit.

1' si parte! Padroni di casa in divisa gialloblu, ospiti in maglia biancorossa.

PRIMO TEMPO

Queste le scelte iniziali dei due tecnici.

PIETRA LIGURE (4-4-2): Vernice; Andreetto, Luci, Ayalas, Varaldo; Anich, Sancinito, G. Puddu, Rovere; G. Insolito, Dominici.

A disposizione: Duberti; Bolia, Guaraglia, Mehmetaj, Pescio, Odasso, Gasco, Franco, A. G. Insolito.

Allenatore: M. Cocco

FORZA&CORAGGIO (4-3-3): Cima; Ratti, Mosti, Bigini, Bagnoli, Bernuzzi, Lorenzini, Benassi, Frolla, Fredrikson, Loaccini.

A disposizione: Costa; Capasso, Larcombe, Bonini, Braida.

Allenatore: M. Gassani

Arbitro: Cesare Sandri di La Spezia

Riuscire, da neopromossa, a centrare un poker di vittorie con alcune protagoniste (annunciate o meno) del campionato, per il Pietra Ligure potrebbe essere considerato risultato già di per sé soddisfacente.

Però, come si sa e com'è giusto sia, "l'appetito vien mangiando" e ora quello di entrare stabilmente nel giro play-off è non solo un obbiettivo ma anche una concreta possibilità. In una lotta serrata in cima alla classifica, battere il Forza&Coraggio diventa così non solo prova di maturità per la "matricola terribile" di mister Cocco.

Ma guai a chiamarla un "Davide contro Golia": lato spezzino le motivazioni non mancheranno certo. Il pareggio di una settimana fa con la Genova Calcio ha ridato morale ai biancorossi, e gli 8 punti raccolti finora lasciano davvero poco margine d'errore se vorranno anche solo tentare quella che assume tutti i contorni dell'impresa salvezza.