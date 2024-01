Volley: tre punti di platino in chiave salvezza per la Vigo Albenga, Caselle piegato 3-1

Vittoria di spessore per la Vigo Albenga, le biancoblù battono il Caselle per 3 a 1 in un vero e proprio scontro salvezza.

La squadra di coach Barigione parte subito bene portando a casa un primo set molto combattuto. Nel secondo viene legittimata la superiorità ma nonostante una rimonta il terzo finisce nelle mani della formazione piemontese. il quarto, condizionato anche dall’espulsione dell’allenatore avversario, viene dapprima controllato dalla formazione ingauna, per poi essere chiuso dopo l’episodio del rosso.

Un successo fondamentale come confermato anche dal tecnico Mario Barigione: “Abbiamo affrontato una squadra che ha dimostrato di non arrendersi mai, sfida carica anche di tensione ma è normale quando ti giochi la salvezza. Devo fare sicuramente un plauso a Quaranta per la grande prestazione fornita in tutte le fasi del gioco, molto buona anche la prestazione di Cavallaro e delle due nuove arrivate che hanno risposto presente quando chiamate in causa causa. Ora due settimane di riposo, si fa per dire, prima dell’inizio del girone di ritorno, discuteremo un mini torneo con due squadre di categoria superiore, appuntamento molto importante per continuare a crescere“.

VIGO ALBENGA - CASELLE VOLLEY 3-1 (26-24 / 25 -18 / 23-25 / 25-18)