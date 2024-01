Finale, il Tennis Club ancora sul podio nazionale delle giovanili: nel 2023 secondo in Italia nel Trofeo FITP Giovanile

Negli scorsi giorni è stata infatti comunicata la classifica del Trofeo FITP Giovanile che, con un punteggio di 66 e con 6 campionati disputati (U16M, U16F, U14M, U14F, U12M e U10MX), porta il sodalizio giallorosso non solo, come detto, tra le prime tre società in Italia ma anche come miglior club ligure.