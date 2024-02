Calcio, Serie D. Albenga e Chieri spuntate, lo 0-0 non si schioda dal Riva

ALBENGA - CHIERI 0-0

49' finisce qua! reti bianche al Riva. Chieri più vicino al gol, l'Albenga torna a muovere (poco) la classifica

48' cross di Vono in area, Bisazza bravo nello scegliere il tempo dell'uscita

46' Moscatelli in cambio per Diagne

45' tre minuti di recupero

41' Mukaj entra fuori tempo su Bacchin, assist a Diop che si divora un gol clamoroso solo davanti a Bisazza. Mani nei capelli per i sostenitori del Chieri

37' due tiri alti in successione per Birzò e Di Stefano, ancora una volta con poca precisione

30' nota statistica: dall'arrivo di Aiello nessun attaccante dell'Albenga ha segnato su azione. Gli ingauni fanno fatica a sviluppare gioco dalla cintola in su

28' ammonito Birzò, pochi istanti dopo anche Diop

27' in grande difficoltà gli ingauni in questa fase del match, il Chieri sembra avere più energie

25' miracolo di Bisazza su Diop, il tap di Noia non è preciso. Si salva incredibilmente l'Albenga

22' doppia sostituzione per il Chieri, fuori Catarino e Milosevic per Vono e Bacchin

20' cambio Albenga, Aiello richiama La Vecchia per Birzò

18' occsaione Chieri, Milosevic è in posizione regolare rispetto a Diop e l'assistente lascia correre il gioco, l'uscita di Bisazza limita in qualche modo la conclusione della punta ospite

14' ancora Tesio dal limite, specchio questa volta centrato, ma conclusione debole

9' Tesio alla conclusione, la palla non scende abbastanza per avere un impatto felice con il collo del piede

7' doppia opportunità per Milosevic, sulla prima è bravo Bisazza a rispondere di riflesso con il piedone, sulla seconda il portiere blocca a terra

6' i piemontesi lavorano bene sulla trequarti portando Diop al tiro a pochi passi da Bisazza. Palla fortunatamente alta per l'Albenga

2' un cambio per parte. Nell'Albenga c'è Destito per Vari, risponde Nisticò con Capra per Dumani

1' ripresa al via

SECONDO TEMPO

47' duplice fischio, reti bianche all'intervallo

46' finalmente un tiro in porta! E' Di Stefano a battere con forza verso Faccioli, il portiere fa buona guardia sul primo palo

45' saranno due i minuti di recupero

39' palla interessante nello spazio per Jebbar, prepotente il recupero di Noia

29' si innesca la mischia davanti a Bisazza, Noia prova il tap in ma colpisce Bisazza, intervento dei sanitari per il portiee ingauno

25' inverte i quinti Aiello: Jebbar a sinistra e Diagne a destra

23' rispunta il Chieri con il cross di Diop, Milosevic è in ritardo all'appuntamento con il pallone

15' Diagne carica dal limite, una deviazione accomoda la parata per Faccioli

13' proprio Dumani è il primo ammonito

11' Berretta giù in area, il direttore di gara fa correre

10' Il Chieri inizia a farsi vedere dalle parti di Bisazza, Il tiro di Dumani viene ribattuto, poi il portiere interviene in presa alta.

9' piccolo taglio al labbro per Nesci, rientra in campo il numero 55

8' confermata la sensazione della vigilia, l'Albenga gioca a tre con Nesci a destra, Venneri centrale e Mukaj a sinistra. La Vecchia e Berretta mezz'ali con Tesio e Regia. Diagne a sinistra e Jebbar sono i due quinti. Di Stefano gioca al fianco di Vari in attacco.

4' prima opportunità per l'Albenga. Come sempre è Venneri il più pericoloso sugli sviluppi di calcio piazzato. Colpo di testa privo però di precisione

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Bisazza, Mukaj, Venneri, Nesci, Diagne, Di Stefano, Tesio, Berretta, Di Stefano, Vari, La Vecchia.

A disposizione: Pusceddu, Vasiunin, Castiglione, Destito, Moscatelli, Martucci, Massoni,Birzò, Destito.

Allenatore: Aiello

CHIERI: Faccioli, Jaures, Da Silva, Catarino, Noia, Diop, Mammarella, Milosevic, Dumani, Croce, Zenuni

A disposizione: Pedone, Capra, Balan, Vono, Bacchin Massaro, Sussetto, Ciociola, Bellocchio.

Allenatore: Nisticò

Arbitro: Guitaldi di Rimini

Assistenti: Todaro di Finale Emilia e Toschi di Imola