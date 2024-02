Calcio, Albenga. Tre punti e salvezza in ghiaccio con "bomber" Venneri. Virdis: "Una grande gara, siamo nelle condizioni ideali per poterci esprimere"

Con l'arrivo della sosta era dato in chiusura il silenzio stampa dell'Albenga e puntuali i bianconeri hanno riacceso i microfoni.

Lo hanno fatto nella domenica migliore, grazie alla vittoria arrivata a un soffio dal 90' con il gol di Venneri, sul campo della Fezzanese.

"Abbiamo disputato una grande partita - racconta il direttore dell'area tecnica Francesco Virdis - dove abbiamo dimostrato compattezza e la voglia di andarci a prendere questi tre punti nel finale. L'azione è stata davvero ben orchestrata ed è stato bravo Venneri a concluderla al meglio.

Le operazioni di mercato? Facchetti è tornato all'Albinoleffe e a livello societario non era consigliabile per noi tenerlo dato che tra pochi mesi sarebbe rientrato al club di sua proprietà. Parliamo di un portiere forte, che merita categorie superiori e che ringraziamo per quanto ha fatto con l'Albenga. Del resto è arrivato un estremo difensore come Salvato che ha vinto il campionato di D con Torres e Monterosi, giocando quasi 30 incontri nell'ultimo torneo di Serie C. Thiago de Moraes, invece, è un classico centravanti: ci darà quelle caratteristiche che al momento mancano al reparto offensivo. Anche dietro sono arrivati giocatori di forza e carattere come Legal e Galliani".

La salvezza è ormai blindata e i playoff rimangono un obiettivo più che perseguibile.

"Non abbiamo pressioni, il nostro obiettivo è praticamente raggiunto, ma vogliamo comunque giocarci le nostre possibilità fino alla fine. Del resto non ci sono quellre ansie o quelle aspettative che club dai budget molto più importanti dei nostri devono rispettare".