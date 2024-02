Calcio, Eccellenza. Pietra a caccia del settimo sigillo col Serra Riccò: il racconto LIVE

PIETRA LIGURE-SERRA RICCO' 0-2 (27' Salvini, 35' Robotti)

45'+4' termina qui una prima frazione infiammatasi solo negli ultimi venti minuti, con la formazione ospite avanti di due reti.

45'+3' rientra ora in campo Dominici dopo aver ricevuto le cure dello staff medico pietrese.

45'+1' ERRORE DAL DISCHETTO PER IL PIETRA. Gabriel Insolito cerca l'angolo alla destra di Scatolini che capisce le intenzioni dell'avversario ma non serve: la palla sibila sull'esterno del palo.

42' punizione di Sancinito verso il secondo palo dove c'è Dominici, nel contatto con un difensore avversario vanno a terra entrambi: per il direttore di gara è calcio di rigore.

40' intervento ai limiti del regolamento di Gattulli su Gabriel Insolito davanti alla panchina biancoceleste che insorge. Ammonito il centrale genovese.

39' altra ottima giocata di Gabriel Insolito che dalla destra si accentra e scarica per Anich, tiro dal limite alto.

35' RADDOPPIO SERRA RICCO'! Dal calcio d'angolo Robotti trova lo spiraglio giusto per colpire e insaccare.

35' schema su punizione per il Serra Riccò con il cross di Panepinto preciso per Francesia che di testa chiama Vernice alla grande parata.

32' altro ammonito, stavolta è il gialloblù Robotti.

31' intervento falloso in favore del Pietra, qualche protesta di troppo per Gabriel Insolito che chiedeva un provvedimento per Ymeri.

27' SERRA RICCO' IN VANTAGGIO! Trova ancora un varco sulla destra la squadra di Repetti, Salvini nel corpo a corpo con un non precisissimo Andreetto si libera alla conclusione e col sinistro fulmina Vernice sul primo palo.

25' azione lampo di Gabriel Insolito dalla destra, il suo tiro cross quasi dal fondo rimbalza davanti a Scatolini e finisce a lato davvero di un soffio.

24' cross dalla destra per il Serra Riccò, incoccia di testa Stabile che da buona posizione manda alto.

17' partita scorbutica in queste prime battute, pochi gli spazi concessi dalle due squadre.

12' azione insistita sulla sinistra dell'attacco gialloblù, alla fine è Vernice a impossessarsi del cross di Panepinto.

6' ennesimo intervento duro dei genovesi sempre all'altezza del centrocampo, ammonito Ymeri.

5' avvio sprint della squadra ospite, il Pietra non si fa attendere e ci prova direttamente con Sancinito da punizione poco lontano dalla linea di centrocampo con Scatolini fuori dai pali: palla alta non di molto.

1' squadre schierate in campo con le classiche divise, si parte!

PRIMO TEMPO