Calcio. Inizia il Festival, la Sanremese in campo con la maglia dedicata alla kermesse canora

È stata presentata sabato pomeriggio nella splendida cornice del Mediterranee a Sanremo la maglia celebrativa targata GIVOVA dedicata alla 74° edizione del Festival della canzone italiana che i biancoazzurri hanno indossato ieri, contro il Borgosesia, al Comunale.

Per il terzo anno consecutivo la società matuziana ha riproposto questa iniziativa che ha anche fini sociali: dopo la gara le maglie verranno messe all’asta on line su Ebay e il ricavato andrà come sempre in beneficenza.

“Siamo orgogliosi – dichiara il presidente Alessandro Masu – di abbinare ancora una volta il nome della Sanremese a quello del Festival, l’evento per eccellenza della musica italiana che per una settimana accende in tutto il mondo le luci della ribalta sulla nostra splendida città. Il Festival sta crescendo sempre di più e ci auguriamo che anche quest’anno la manifestazione raccolga tanti consensi tra gli addetti ai lavori e in termini di ascolti. Allo stesso modo, dopo aver presentato nei giorni scorsi il progetto del nuovo stadio Arena Sanremo, siamo qui a lanciare un ulteriore segnale alla città, dimostrando la nostra vicinanza ad una kermesse così importante. Ci auguriamo che la nostra squadra, dopo una partenza non proprio brillante, possa chiudere la stagione nel migliore dei modi, per poter progettare al meglio il futuro“.