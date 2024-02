Pallacanestro Alasso, ottimo bilancio settimanale con quattordici partite

Vincono DR2, Under 19 maschile Gold, Under 17 maschile Top, Under 15 femminile e Under 13. Bilancio in parità per l'Under maschile 17 Smart, referti gialli per Under 17 femminile, Under 15 Eccellenza e Under 14 nella fase Top.





DR2: Bel successo con Bordighera per la prima squadra che chiude l'andata con un bilancio di 9 vittorie e 3 sconfitte in un campionato equilibrato. Ci sarà fino all'ultimo grande lotta per i primi quattro posti utili per accedere ai play off.

ABC 65 - BORDIGHERA 48



Under 19 Gold fase TOP: Partita sofferta ed equilibratissima che i gialloblu vincono con il minimo scarto in trasferta a Cogoleto mantenendo il primo posto in classifica.

COGOLETO 83 - ABC 85



Under 17 maschile: Per la fase TOP bel successo casalingo con Sestri dopo un avvio non facile che mantiene i gialloblu tra le posizioni di vertice. Due partite per ABC A nel girone Smart dove cediamo di misura a Bordighera e vinciamo con buona personalità in casa con Pegli.

TOP: ABC B 87 - SESTRI 46

SMART: BORDIGHERA 45 - ABC 42

SMART: ABC 75 - PEGLI 57



Under 17 Femminile: In tre giorni giochiamo contro le due corazzate del campionato dove con Pegli abbiamo 15 minuti di vuoto mentre con Academy Spezia siamo più continue giocando una bella gara nonostante il referto giallo.

PEGLI 95 - ABC 44

SPEZIA 60 - ABC 38



Under 15 ECC PIEMONTE: Contro l'imbattuta Collegno i gialloblu iniziano molto bene, hanno una fase di appannamento nel secondo quarto e rientrano con buon piglio dagli spogliatoi con una prestazione nel complesso positiva contro una squadra di grandissimo livello.

COLLEGNO 69 - ABC 48



UNDER 15 FEMMINILE: Lunga e produttiva trasferta a Pontremoli con una buona prestazione di personalità da parte delle 12 ragazze scese in campo. Continua l'ottimo cammino per le gialloblu in un bel campionato a nove squadre.

PONTREMOLI 24 - ABC 89



UNDER 14 TOP: Prima gara della seconda fase dove i ponentini cedono di soli tre punti con NEXT STEP, squadra con diversi giocatori stranieri in foresteria, con i dettagli che hanno fatto la differenza ma grazie alla quale viene acquisita la consapevolezza di potersela giocare con tutti.

ABC 74 - NEXT STEP 77



UNDER 13 MASCHILE: Termina la prima fase in divisa BROOKLIN NETS per gli alassini con un rotondo successo a Pietra nonostante zona e blocchi avversari. Avendo terminato il girone al primo posto ora vi sarà la fase NBA contro le squadre più forti della regione.

MAREMOLA 42 - ABC 103



MINIBASKET: Bella amichevole Esordienti 2012 con gli amici de Le Torri, graditissima visita degli Aquilotti-Gazzelle 2013-14 di Borghetto sabato mattina e ottimo triangolare Scoiattoli a Pietra Ligure per i 2015-17-17 hanno fatto da cornice agli impegni MINIBASKET dei più piccoli.