Calcio. Piove sulla Liguria, variabile allerta sulle gare del sabato

Piove su gran parte dell'arco ligure e le previsioni Arpal sembrano convergere su una prosecuzione dei rovesci, anche con carattere intenso, almeno fino alla serata di domani.

Nel mondo calcistico dilettanti c'è attesa per capire quali decisioni saranno intraprese da parte degli organi competenti in tema di allerta meteo.

Con il livello arancione, infatti, su una buona percentuale dei campi regionali gli incontri in programma subiscono il rinvio d'ufficio.

Tra le savonesi in campo domani, il Città di Savona, in trasferta a Rossiglione, e il Vadino, atteso dalla gara interna contro l'Ospedaletti.

Non destano ad ora preoccupazione le partite in calendario domenica: per dopodomani è infatti previsto un netto miglioramento.