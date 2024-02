Non poteva esserci occasione migliore per Ruben Tona per festeggiare la centesima presenza in campionato con i colori della Vadese.

Dopo il gol e nel post partita è stata esibita la maglietta celebrativa: un momento speciale ma utile anche per riavvolgere il nastro e rivivere tante stagioni con la casacca azzurrogranata.

Il presente invece è una certezza, complice uno stato di forma psicofisico davvero invidiabile per la squadra di Monte: