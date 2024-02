Calcio. La Golfo Dianese cede al Cengio. Mister Vindigni: "Abbiamo sbagliato le cose semplici"

La diciottesima giornata del campionato di Prima categoria lascia un sapore amaro per la Golfodianese 1923 sconfitta per 2-1 al “ Pino Salvi ” di Cengio .

E pensare che i rossogialloblu si erano portati in vantaggio, venendo, poi, raggiunti e superati dai savonesi. “A bbiamo fatto degli errori su cose semplici, dettati dalla mancanza di attenzione ”, spiega mister Danilo Vindigni - una rete subita da calcio d’angolo e l’altra scaturita da una mischia in area, entrambe evitabili ”.

“ Al 'Pino Salvi' siamo arrivati con 4 assenze, due infortuni, una per motivi personali e una squalifica. Abbiamo trovato un terreno di gioco pessimo, unitamente ad una direzione di gara su alcune cose non proprio impeccabile ”, prosegue Vindigni .

Ma non tutti i mali sono venuti per nuocere. Si segnala, infatti, la prima prestazione da titolare del classe 2005 Messaoud Ayoub che ha giocato tutti i 90 minuti di livello. Coi tre punti, però, in casa Golfo Dianese si sarebbe potuto affrontare la prima in classifica, il Millesimo, domenica prossima, più a cuor leggero.