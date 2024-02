Spazio per la solidarietà alla Luceto X-treme

Non solo sport, non solo agonismo. Il 1° maggio ad Albisola Superiore (SV) si correrà pensando anche a qualcosa di molto più profondo. La quinta edizione del trail ligure è entrato infatti a far parte delle manifestazioni associate a I Run for Find the Cure che ha messo in piedi il Corto Circuito Solidale 2024. Partecipando alla gara, si contribuirà alla creazione di unità abitative sicure nel centro kenyano di Mararal.

“”Casa è dove si trova il cuore” è lo slogan dell’iniziativa che la Luceto Classic ha fatto suo, dando ulteriore significato alla giornata sportiva coincidente con la Festa del Lavoro. Quest’anno la prova propone due diverse scelte agonistiche: spicca il tracciato della Luceto X-treme, articolato su 20 km per un dislivello di 1.200 metri, capace di mettere alla prova sia il fiato che la coordinazione dei trailer. Altrimenti si può scegliere il percorso classico, di 11 km per 400 metri. Novità di quest’anno è la terza prova, questa riservata ai più piccoli che potranno divertirsi correndo nella Luceto Mini insieme ai propri genitori, su 3 km per 110 metri, in una giornata all’insegna dell’entusiasmo.

Epicentro della manifestazione sarà Via Lino Saettone, che ospiterà tutti i servizi del pre e dopo gara e da dove sarà data la partenza alle ore 9:30 per la gara lunga e alle 9:45 per la media. Provvedendo subito all’iscrizioni si potrà godere della quota agevolata: 20 euro per il percorso lungo e 14 per il medio, fino al 31 marzo, poi sono previsti aumenti. Quota fissa invece per la Luceto Mini, 5 euro per bambini e adulti. Non si può davvero mancare, considerando anche le finalità dell’evento…

Per informazioni: Asd Team Italtende, https://www.lucetoclassic.com/