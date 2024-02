Calcio. Cairese-Imperia con vista Serie D: al "Brin" si gioca il match più atteso del girone di ritorno

Lo scorso anno Cairese-Albenga, quest'anno Cairese-Imperia: minimo comun denominatore Pietro Buttu che, nella tana dei gialloblu, punterà nuovamente a compiere quel significativo passo verso la Serie D.

Sale l'attesa per la super sfida in programma al "Brin" alle ore 15:00: da un lato, la squadra di Boschetto cercherà di sfruttare un momento positivo in termini di risultati per riportarsi a -6 dalla vetta con sette partite ancora in calendario, mentre i nerazzurri, reduci dalle fatiche di Coppa, hanno sulla carta due risultati su tre per mantenere un margine più che rassicurante sulle più dirette inseguitrici.

Non solo Cairese, infatti, alle spalle della truppa di Buttu: il Rivasamba, a -9 dalla vetta ma reduce da una settimana travagliata dopo il tonfo interno contro il Campomorone e l'esonero di Schiappacasse - al suo posto Cesaretti - cercherà nuovo slancio già dalla trasferta di Serra Riccò sperando, con la sfida tra Athletic e Pietra Ligure a dir poco cruciale per gli equilbiri della zona playoff.

Arenzano, Baiardo e Campomorone restano in piena corsa top five, con impegni odierni da prendere comunque con le molle rispettivamente contro Sammargheritese, Busalla e Taggia.

Le partite di oggi: