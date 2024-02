Calcio, Prima Categoria A. Arbitro aggredito al termine di Sanremo 2000- Oneglia, inflitti due anni di squalifica

Sono squalifiche di rilievo quelle comminate questa settimana da parte del Giudice Sportivo dopo i fatti accaduti domenica scorsa al termine di Sanremo 2000 - Oneglia

Secondo quanto scritto dal direttore di gara a referto, lo stesso arbitro avrebbe subito un aggressione da parte di due giocatori matuziani, nel momento della mancata assegnazione di un calcio di rigore richiesto dai padroni di casa.

Ciò ha portato il direttore a sospendere la partita (il risultato era sull'1-0 per l'Oneglia), non essendo più in grado a livello psicologico di portare a termine il match.

Il giudice sportivo ha quindi deciso di:

Assegnare la vittoria per 3-0 alla Società ONEGLIA CALCIO nella gara in esame.

Di infliggere la squalifica fino al 1 febbraio 2026 al Signor DENARO Fabio della società POLISPORTIVA SANREMO 2000 (applicata la circostanza attenuante -relativa al fatto di aver inviato un messaggio di scuse sul profilo Instagram del ddg - sul computo complessivo della sanzione, comprese le aggravanti per aver, nell'ambito dei fatti relativi alle percosse al ddg, urlato reiteratamente espressioni di minaccia all'indirizzo del ddg medesimo e per aver concorso, con il proprio comportamento alla decisione del ddg di interrompere anzi tempo la gara).

Di infliggere la squalifica fino al 1 maggio 2026 al Signor MURATORE Andrea della società POLISPORTIVA SANREMO 2000 (applicate le circostanze aggravanti per aver, nell'ambito dei fatti relativi alle percosse al ddg, urlato reiteratamente espressioni di minaccia ed altre ingiuriose all'indirizzo del ddg e per aver concorso, con il proprio comportamento alla decisione del ddg di interrompere anzi tempo la gara, per aver rivestito il ruolo di capitano al momento dei fatti e per aver concorso, con il proprio comportamento alla decisione del ddg di interrompere anzi tempo la gara).

Di infliggere la squalifica per 1 giornata al Signor DALDI Claudio, della società POLISPORTIVA SANREMO 2000, espulso per somma di ammonizioni.

Di infliggere la squalifica per 4 giornate al Signor ANFOSSI Simone, della società POLISPORTIVA SANREMO 2000, in quanto, espulso per doppia ammonizione, rivolgeva al ddg espressioni gravemente irriguardose, reiterandole anche dopo la sospensione della gara, al di fuori del rdg.

Di infliggere l'ammenda di Euro 100 alla società POLISPORTIVA SANREMO 2000, a titolo di responsabilità oggettiva, per omesso controllo dell'area riservata ed, in particolare, sull'accesso ad essa di persone non aventi titolo.