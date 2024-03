Calcio. Il Cisano prende posizione dopo le squalifiche di Piazza, Antonelli e Mantero: "Non è giusto dipingerci come una squadra scorretta, faremo immediato ricorso"

E' arrivata, attesa, la presa di posizione del Cisano dopo le squalifiche emanate nella giornata di ieri dal giudice sportivo ai propri tesserati.

Otto giornate a Piazza, cinque ad Antonelli e quattro a Mantero: queste le pesanti sanzioni a cui la società del presidente Raimondo ha voluto replicare:

"Come ASD Cisano esprimiamo il nostro totale disaccordo e forte rammarico, per le decisioni del giudice sportivo, che vede affliggere pesanti squalifiche a tre nostri ragazzi.

Prendiamo otto giornate per uno scontro fortuito tra arbitro e nostro giocatore, tanto che il referto parla di "contatto fisico" non di spinte o violenze varie.

Prendiamo cinque giornate per una frase blasfema, e completiamo con quattro giornate scaturite a seguito di una protesta unanime in panchina, dov'e stato espulso uno di quelli che non aveva detto nulla.