Calcio. Una cometa sotto la pioggia, il Pietra Ligure ribalta l'Angelo Baiardo e si conferma in zona playoff

PIETRA LIGURE - ANGELO BAIARDO 2-1 (40' Ga. Insolito, 44' Sancinito - 6' Oliviero)

50' FINISCE QUA! IL PIETRA LIGURE BATTE 2-1 L'ANGELO BAIARDO

49' Mehmetaj spreca il 3-1, l'attaccante era solo davanti a Ferrari, palla alta

49' De Vincenzi ha spazio a sinistra, mancino però fuori misura

46' I centimetri di Puddu in mediana, lascia il campo Odasso

45' saranno cinque i minuti di recupero

45' ammonito Guaraglia

45' tiro - cross di Rovere, Ferrari c'è

43' ancora cambi. Nel Pietra Mehmetaj in campo per Dominici, nei neroverdi dentro Campanella al posto di Garbarino

42' De Vincenzi in campo per Garrone nel Baiardo

38' vira anche Cocco. 3-5-2. Andreetto passa braccetto con Insolito e Guaraglia quinti. Davanti Rovere e Dominici

37' presa di ferro per Vernice a pochi passi dalla porta. Un brivido per i tifosi del Pietra

35' problemi per Dominici, il centravanti si tocca i flessori ma rientra in campo

34' esce Anich, spazio a Rovere

32' Pietra Ligure ancora in campo con il 4-2-3-1 iniziale con Franco a ridosso di Dominici, affiancato da Insolito e Anich, in mediana Odasso e Sancinito

31' cambia modulo il Baiardo, Amirante chiama il 3-4-3

26' Ivaldi per Oliviero, nuovo cambio per l'Angelo Baiardo

24' Battaglia in ritardo su Insolito, ammonito

18' Galleri per Piccardo, cambia Amirante

16' un paio di spunti interessanti per Gabriele Insolito, attenta la retroguardia ospite

10' punizione dal limite di Bagnato, meno efficace di quella di Sancinito, blocca Vernice

7' scontro tra Battaglia e Insolito, è l'attaccante del Pietra ad avere la peggio, sanitari in campo

5' iniziativa di Gabriele Insolito da destra, il tiro arriva dal piede opposto, ribattuto

3' non ci sono cambi in questo avvio di ripresa

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo dopo un minuto di recupero

44' LA COMETA DI SANCINITO! LA RIBALTA IN 4 MINUTI IL PIETRA!

40' IL PAREGGIO DEL PIETRA! GABRIELE INSOLITO BUCA FERRARI, IL PORTIERE TOCCA IL PALLONE, LA DIFESA TENTA IN EXTREMIS DI LIBERARE PRIMA DELLA LINEA MA SENZA SUCCESSO

34' Oliviero tenta il bis, attento Vernice sul primo palo

32' buona opportunità per Pili sul corner di Sancinito. La palla sbuca di colpo nei pressi del centrale, la traiettoria però è troppo arretrata per trovare la giusta coordinazione

31' ammonito Bagnato, steso Gabriele Insolito lanciato in contropiede

26' Anich va alla conclusione dal limite per due occasioni, il giocatore australiano cerca in entrambi i casi il piatto di destro, ma senza precisione

21' squadre già lunghe con spazi da entrambe le parti per ripartire. L'occasione di rilievo è per il Baiardo, Vernice in qualche modo sbroglia in uscita

20' la pioggia ha perso vigore, anche il vento sta calando fortunatamente di intensità

15' sbaglia la prima impostazione il Baiardo, questa volta la parata di Ferrari su Anich è più che concreta

14' gran numero di Dominici che aggancia dai sedici metri e calcia incrociando di destro, Ferrari sfiora la palla, ma per il direttore di gara non c'è il tocco del portiere

10' il Pietra abbozza la reazione, mantenendo i propri principi di gioco, difficile però penetrare nelle linee neroverdi

6' ANGELO BAIARDO IN VANTAGGIO! OLIVIERO SORPRENDE VERNICE DAL LIMITE, LA SQUADRA DI AMIRANTE METTE SUBITO IL NASO AVANTI

5' primo tentativo del Pietra con Anich a legare gioco sulla corsia sinistra, cross in area però intercettato dalla difesa ospite

2' il meteo non risparmia nemmeno il Devincenzi, pioggia, raffiche di vento e tuoni in vicinanza. Non certo le condizioni ideali per le squadre di Amirante e Cocco

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Lufi, Guaraglia, Dominici, Anich, Sancinito, Odasso, Franco, Ga. Insolito.

A disposizione: Duberti, Bolia, Pescio, Puddu, Rovere, Mehmetaj, Capocelli, Baraldo, Aateggiante.

Allenatore: Cocco

ANGELO BAIARDO: Ferrari, Garbarino, Garrone, Pascucci, Bagnato, Napello, Zuppiroli, Oliviero, Piccardo, Battaglia, Briozzo.