Volley: La pallavolo Carcare ospite della gara di serie A1 femminile il prossimo 17 Marzo a Cuneo

Nella gara importante per Honda Olivero S.bernardo Cuneo che il 17 Marzo alle ore 17 sosterrà per affrontare la quinta forza del campionato di volley femminile di serie A1 contro il Reale Mutua Fenera Chieri '76, sarà presente una nutrita rappresentanza della società della Pallavolo Carcare con circa 100 partecipanti tra atleti ed accompagnatori.





Siamo soddisfatti per questa esperienza – commenta il Presidente dalla Pallavolo Carcare Michele LORENZO – l’invito della società del Cuneo Volley è stato molto gradito testimoniato dall’elevato numero di partecipanti che si recheranno ad assistere a questa gara. Come società ci siamo imposti di offrire ai nostri piccoli atleti ogni elemento utile per la loro crescita sia sportiva che sociale e questi eventi “di rango”, vissuti in gruppo, servono per implementare lo spirito d’unione e attaccamento allo sport.

I nostri ragazzi potranno vedere alcune giocatici come la palleggiatrice Noemi Signorile giocatrice della Nazionale italiana che si aggiudicò la medaglia d'oro ai XVI Giochi del Mediterraneo, una Coppa Italia; nella sua esperienza all’estero si è aggiudicata la coppa di Romania ed in Francia la super Coppa nel 2019, oppure la cugina di Paola EGONU la Terry Enweonwu vincitrice della Super coppa italiana, un campionato mondiale per club e una Coppa Italia. Invece nel CHIERI milita Ilaria SPIRITO di origini savonese.

Accompagnerà la delegazione di Carcare il primo cittadino Rodolfo MIRRI, che dichiara la sua soddisfazione. Come sindaco di Carcare – commenta MIRRI – ho accettato l’invito di accompagnare, in questa esperienza, la società della Pallavolo Carcare, è importare divulgare e far conoscere il potenziale sportivo di cui dispone la nostra città, il nome di Carcare sarà presente in un evento sportivo di rilevanza nazionale e mi sembrava giusto parteciparvi. E’ risaputo che la società organizza vari eventi sportivi tra cui il torneo internazionale che richiama un buon risalto mediatico per la nostra città. Carcare s’impegna nello sport – conclude il sindaco MIRRI- tutte le nostre società sportive sono dinamiche e raggiungono buoni risultati agonistici, di questo tutti dobbiamo esserne riconoscenti.